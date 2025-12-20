Terzo podio di fila per l’Italia in Val Gardena: Florian Schieder battuto solo dagli svizzeri. 3 azzurri nei 10

Due svizzeri ed un italiano sul podio proprio come nella prima discesa di giovedì. Nel terzo appuntamento in Val Gardena (ieri si è tenuto il superG) Franjo Von Allmen e Marco Odermatt si scambiano le posizioni, firmando un’altra doppietta elvetica. Grande festa per l’Italia, complice una prova di squadra davvero eccezionale e soprattutto per il meraviglioso terzo posto di Florian Schieder, al suo terzo podio della carriera in Coppa del Mondo dopo i due ottenuti a Kitzbuehel nel 2023 e 2024.

Questa volta è Franjo Von Allmen a prendersi il gradino più alto del podio. L’elvetico ha fatto la differenza nel tratto di puro scorrimento nella parte alta e poi anche nel finale, quando ha fatto registrare il miglior intermedio. Von Allmen ha preceduto di 30 centesimi il compagno di squadra Marco Odermatt, che ha pagato qualche sbavatura sulle Gobbe del Cammello rispetto al connazionale, soprattutto in uscita dal Ciaslat.

Una gara a parte quella dei due svizzeri, visto che comunque i distacchi sono elevatissimi per gli altri. Al terzo posto c’è Florian Schieder, che ha accusato 98 centesimi di ritardo. L’azzurro ha perso moltissimo nella parte alta, mentre si è ben difeso e comportato al Ciaslat, andando a prendersi un meraviglioso podio, il terzo per l’Italia in questa tre giorni in Val Gardena e sempre con atleti diversi.

Il podio di Schieder, però, è stato messo in grandissimo pericolo da Nils Alphand, con la Francia che anche oggi si rammarica per un mancato piazzamento tra i primi tre, dopo averlo sfiorato sempre negli ultimi due giorni. Il transalpino ha concluso al quarto posto ad un secondo da Von Allmen, ma ha perso oltre quattro decimi nel solo ultimo intermedio.

Clamoroso quinto posto per Alessio Miggiano (+1.04), che firma il miglior risultato della carriera, ma che ha sognato fino all’ultimo intermedio addirittura il podio. In sesta posizione Dominik Paris (+1.11), con l’altoatesino che ancora una volta ha commesso alcune sbavature alle Gobbe del Cammello, dove ha perso i decimi necessari per salire sul podio. Settimo lo svizzero Nils Hintermann (+1.12), che ha preceduto Mattia Casse (+1.20), che termina all’ottavo posto. Completano la Top-10 il francese Adrien Theaux (+1.29) ed il finlandese Elian Lehto (+1.47).

Dodicesimo Giovanni Franzoni (+1.72), che ieri era riuscito a salire sul podio per la prima volta in carriera in superG. A punti ha concluso anche Benjamin Jacques Alliod (20°, +1.98), mentre Christof Innerhofer ha commesso un grave errore e chiuso ad oltre cinque secondi (+5.34).