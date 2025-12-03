Tennistavolo: successo pesante per la Corea del Sud nella Mixed Team World Cup. Cina e Giappone ok

La prima giornata della seconda fase della Mixed Team World Cup di tennistavolo in corso di svolgimento a Chengdu, ha emesso i suoi verdetti. Ecco come sono andate le cose nei match in programma oggi sui campi di gara cinesi.

La partita della giornata è stata sicuramente quella fra Corea del Sud e Francia: vittoria per 8-7 degli asiatici, in rimonta, grazie al 2-1 nell’ultimo match del duello fra Kim Choi e Yuan Pavade.

A proposito di Asia, netti successi per le potenze Cina e Giappone: i padroni di casa hanno trovato il “Cappotto” per 8-0 ai danni della Croazia, mentre i nipponici hanno regolato 8-2 Hong Kong.

Acuto finale della Germania, che ha avuto la meglio per 8-5 sulla Svezia, nel confronto tutto europeo.

Domani, giovedì 4 dicembre, queste le gare in programma: Cina-Corea del Sud, Croazia-Francia, Hong Kong-Svezia, Giappone-Germania, Cina-Francia, Corea del Sud-Hong Kong, Germania-Croazia, Giappone-Svezia.