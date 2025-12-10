Tennistavolo: Moregard e Lebrun sorridono dopo la prima giornata delle Finals

Dopo la Mixed Team World Cup, la volata finale della stagione 2025 del tennistavolo si è spostata a Hong Kong, dove sono in corso di svolgimento le WTT Finals. Ecco come sono andate le cose nella prima giornata del torneo.

Singolare maschile

Esultano per l’avanzamento ai quarti di finale lo svedese Truls Moregard e il francese Alexis Lebrun: i due hanno rispettivamente avuto la meglio sul danese Anders Lind (4-1) e sul tedesco Dang Qiu (4-1). Passaggio soffertissimo per la testa di serie numero 1, il cinese Chuqin che si è imposto 4-3 (11-9 al settimo) sul giapponese Sora Matsushima. Avanzamento in tabellone anche per l’atleta di Taipei Lin Yun-Ju, che ha sconfitto il tedesco Benedikt Duda (4-2).

Singolare femminile

Le cinesi Chen Xingtong, Chen Yi, Wang Manyu volano tutte e tre ai quarti di finale senza troppi problemi, fatta eccezione per Chen Yi che si è imposta 4-3 (11-8 al settimo) sulla giocatrice di Macao Zhu Yuling. Insieme a loro si afferma anche la coreana Joo Cheonhu, che l’ha spuntata nel derby fra connazionali (4-2) su Shin Yubin.

Doppio Misto

Qui si parte dal girone preliminare. Gruppo 1: Wang e Sun rifilano un secco 3-0 a Shah/Chitale, così come fatto da Lin e Kuai contro Wong e Doo. Gruppo 2: Matsushima/Harimoto superano nettamente Robles/Xiao per 3-0, al pari di Lim/Shin su Calderano/Takahashi.

Domani si torna sui tavoli dell’Infinity Arena per una nuova giornata di scontri intensi.