Tennistavolo: Lim e Shin campioni del doppio misto alle Finals 2025. Esulta la Corea

Giornata ricca di match e di emozioni alle WTT Finals 2025 di Hong Kong. Sui tavoli asiatici è stato assegnato il primo titolo dell’edizione di quest’anno, quello del doppio misto, e si sono delineate le cose in merito ai tornei di singolare femminile e maschile.

Doppio misto

La vittoria del contest di quest’anno è andato alla coppia coreana formata da Lim Jonghoon e Shin Yubin che, nella finalissima della specialità, si sono imposti per 3-0 sul duo cinese costituito dalle wild card Wang Chuqin e Sun Yingsha, con i parziali di 11-9, 11-8, 11-6.

Singolare Femminile

Finalissima tutta cinese con la testa di serie numero 2 – Wang Manyu – e la testa di serie numero 4 – Kuai Man – pronte a sfidarsi domani. Wang in semifinale si è liberata della connazionale Chen Yi con lo score di 4-0 (11-9, 11-3, 12-10, 11-8). Impresa, fra molte virgolette, di Kuai che ha battuto la testa di serie numero 1, sempre cinese, Sun Yi per 4-2 (11-8, 7-11, 12-10, 7-11, 11-3, 11-0) sfruttando nei parziali conclusivi della gara un infortunio della rivale.

Singolare Maschile

Domani si ripartirà dalle semifinali, prima delle finalissima. In gara sono rimasti in 4, con questi accoppiamenti: Tomokazu Harimoto vs Lin Shingdong, in un confronto sull’asse Giappone-Cina, e Wang Chuqin vs. Truls Moregard, duello fra la testa di serie numero 1 e lo svedese numero 4 del seeding.