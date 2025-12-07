Tennistavolo: la Cina frantuma tutti e vince la Mixed Team World Cup 2025

Pronostico e fattore campo ancora una volta rispettato. Al Sichuan Gymnasium di Chengdu la Cina non tradisce le aspettative vincendo per la terza volta consecutiva la Mixed Team World Cup di tennistavolo.

Troppo forti i padroni di casa che nella giornata dedicata alle semifinali e alle finali hanno spazzato via nell’ordine la Corea del Sud, battuta 8-3, e un Giappone inerme, travolto 8-1, di fronte alla potenza di Wang Manyu e compagni.

Terzo posto per un’ottima Germania, che ha “rotto” la configurazione tutta asiatica del podio: dopo aver per 3-8 contro i nipponici in semifinale, i teutonici si sono ricompattati spuntandola 8-7 contro la Corea del Sud in un duello all’ultimo punto, vinto grazie alla caparbietà nel doppio di Sabine Winter e Nina Mittelham.

Si chiude così un torneo emozionante, all’interno di un finale di stagione che vedrà il tennistavolo grande protagonista anche con le Finals, in programma dal 10 al 14 dicembre in quel di Hong Kong.