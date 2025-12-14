Tennistavolo: Harimoto e Wang festeggiano i titoli in singolare alle WTT Finals 2025

Un titolo per il Giappone e uno per la Cina nella giornata conclusiva delle WTT Finals 2025 di tennistavolo, che si sono tenute durante l’arco di tutta questa settimana al “Coliseum” di Hong Kong. I titoli asiatici fanno seguito a quello vinto dai coreani Lim e Shin nel doppio misto.

Singolare maschile

Il nipponico Tomokazu Harimoto si impone nella finalissima del torneo battendo lo svedese Truls Moregard. Partita combattutissima con continui botta e risposta: va avanti il giapponese e risponde il nordico, 11-8 e 5-11 che diventano 11-9 e 10-12 nella seconda parte di match. Si arriva così sul 2-2, nel quinto set Harimoto riesce ad avere la meglio al termine di una “ripresa” tiratissima chiusa sul 14-12. Moregard cede di schianto e nel sesto set viene addirittura superato 11-2. Harimoto festeggia la vittoria.

Singolare femminile

Nel derby tutto cinese Wang Manyu regola 4-2 la connazionale Kuai Man. La testa di serie numero 2 parte bene vincendo il primo set 11-7 subendo però il ritorno della rivale che si impone 11-8. Sull’1-1 Wang accelera: doppio 11-8 per andare 3-1. Kuai va spalle al muro prendendosi il quinto parziale 11-9. La contesta si sistema sul 3-2 in favore di Wang che nel nuovo parziale riesce ad affermarsi in volata 12-10 facendo suo il torneo.

La stagione internazionale del tennistavolo si chiude così. La ripartenza è fissata per il 7 gennaio a Doha, in Qatar, in occasione del WTT Champions 2026.