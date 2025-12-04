Tennistavolo: Giappone e Cina fanno doppietta nella Mixed Team World Cup

Un’altra importante e piena giornata della seconda fase della Mixed Team World Cup di tennistavolo è andata in archivio. Tantissime le gare in agenda, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Doppietta di vittorie per le superpotenze Cina e Giappone: i padroni di casa, visto che l’evento si tiene a Chengdu, si sono imposti con gli score di 8-0 sulla Corea del Sud, nel derby asiatico, e di 8-2 sulla Francia. I nipponici invece hanno regolato 8-3 la Germania e travolto 8-0 la Svezia.

A proposito di teutonici i svedesi: i teutonici sono comunque riusciti a prendersi una vittoria, per 8-1 contro la Croazia, mentre gli scandinavi hanno ceduto 8-6 in una serie combattuta a Hong Kong.

Da registrare infine vi sono il confronto tutto “Made in Asia” fra Corea del Sud e Hong Kong, chiusosi sull’ 8-5, e quello europeo con Francia e Croazia protagoniste e i transalpini abili a vincere 8-3.

Le gare di domani, venerdì 5 dicembre: Cina-Germania, Hong Kong-Francia, Croazia-Svezia e Giappone-Corea.