Tennistavolo
Tennistavolo: definito il quadro delle semifinali della Mixed Team World Cup. Germania contro l’Asia
La seconda fase della Mixed Team World Cup 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Chengdu, si è ufficialmente conclusa delineando i nomi delle quattro nazioni semifinaliste del torneo. Ecco come sono andate le cose in questo sabato 6 dicembre.
Risultati sabato 6 dicembre (ultima giornata della seconda fase)
Mattina
Francia-Svezia 8-3
Croazia-Hong Kong 8-6
Cina-Giappone 8-5
Germania-Corea del Sud 8-7
Pomeriggio
Cina-Svezia 8-4
Corea del Sud-Croazia 8-5
Germania-Hong Kong 8-5
Francia-Giappone 8-7
Classifica definitiva seconda fase
Cina 14 punti
Giappone 12
Germania 12
Corea del Sud 11
Francia 10
Croazia 9
Hong Kong 9
Svezia 7
Semifinali (in programma domenica 7 dicembre, a seguire le finali)
Cina-Corea del Sud
Germania-Giappone
La Cina andrà a caccia del tris consecutivo, Corea del Sud e Giappone proveranno a togliere lo scettro ai cinesi, mentre la Germania sarà “l’infiltrata speciale” di questo gran finale.