Tennis, Mouratoglou avvisa Alcaraz: “Sarà un periodo difficile per lui”

La separazione tra Carlos Alcaraz ed il suo allenatore Juan Carlos Ferrero continua a far discutere tutto il mondo del tennis. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è destinata inevitabilmente ad incidere sulla carriera del numero uno al mondo che aveva formato con Ferrero una coppia vincente. Ora, in attesa di un nuovo coach, lo spagnolo prosegue circondato dal suo team la preparazione per il 2026.

Sulla rottura tra i due si è espresso anche Patrick Mouratoglu, uno degli allenatori più conosciuti e rispettati del panorama mondiale. Il francese, tra gli altri anche al fianco di Serena Williams, ha manifestato la sua sorpresa per la notizia, non nascondendo una previsione sul nativo di El Palmar. Queste le parole del coach transalpino, riportate da tennisworlditalia.com: “È come una relazione. Ci sono coppie sposate che pensi siano fatti uno per l’altra, poi dopo sei mesi la relazione si rompe e ti ritrovi a chiederti: ‘Come mai? Perché?”.

“Quando si lavora insieme da molto tempo inevitabilmente il rapporto cambia. Inizia ad assomigliare a una famiglia. E credo che un ruolo importante l’abbia giocato il fatto che le cose funzionassero alla grande. Unendo i puntini nessuno poteva immaginare una rottura. Sarà un periodo difficile per lui, specialmente con l’Australian Open così vicino”.