Tennis, José Perlas entra ufficialmente nello staff tecnico di Lorenzo Musetti

La notizia era ormai nota da molte settimane, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. José Perlas entrerà a far parte del team tecnico di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano ha dunque deciso di seguire il percorso già fatto da tantissimi giocatori importanti (tra questi anche Jannik Sinner) di inserire la figura del cosiddetto super coach.

L’allenatore di Lorenzo Musetti resta Simone Tartarini, con lui il toscano è cresciuto fin da piccolo, arrivando tra i primi dieci del mondo e a giocare quest’anno anche le ATP Finals. Sicuramente la scelta di Perlas è importante per cercare un ulteriore miglioramento, per avere nuovi stimoli, per provare a puntare ancora di più sulla stagione sul rosso, dove Musetti si presenterà tra i favoriti.

In carriera Perlas ha saputo portare giocatori come Carlos Moya ed Albert Costa a vincere il Roland Garros. Poi ha fatto benissimo anche con Guillermo Coria e ha allenatore in passato anche un altro tennista italiano, Fabio Fognini. Proprio con il tecnico argentino, il ligure è riuscito a conquistare il Masters 1000 di Montecarlo.

Lo stesso Musetti ha presentato il tecnico argentino con un post sulla sua pagina Instagram: “Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José”.