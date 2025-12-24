Tennis, dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP del 2026

È tempo di tornare in campo. I giocatori hanno ormai completato, in un modo o nell’altro, la preparazione durante la off-season e sono pronti a concentrare tutte le energie sugli impegni del massimo circuito internazionale del tennis nel 2026. Il primo grande appuntamento dell’anno saranno gli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Prima dello Slam di Melbourne, però, il calendario prevede una fitta serie di tornei ed esibizioni utili anche per affinare la condizione agonistica.

Dopo tre intense settimane di lavoro a Dubai, Jannik Sinner guarda già ai primi appuntamenti stagionali. Il 10 gennaio, a Seul (Corea del Sud), il numero 2 del mondo disputerà un’esibizione contro l’amico-rivale Carlos Alcaraz, in quello che si candida a essere ancora una volta il confronto simbolo della stagione, come già accaduto nel biennio precedente.

I due saranno poi protagonisti dell’AO 1 Point Slam il 14 gennaio, una curiosa esibizione a Melbourne con format speciale, e dell’Opening Week degli Australian Open, una settimana di eventi che coinvolgerà i migliori giocatori del circuito. In questo contesto, Sinner scenderà in campo venerdì 16 gennaio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, per un ultimo test a pochi giorni dall’inizio dello Slam.

Per quanto riguarda Lorenzo Musetti, il rientro ufficiale alle competizioni è fissato per il 5 gennaio all’ATP 250 di Hong Kong. Il toscano sarà poi impegnato il 13 gennaio nell’Opening Week degli Australian Open, dove affronterà il numero 3 del mondo Alexander Zverev. In seguito dovrebbe partecipare anche al Kooyong Classic (13-15 gennaio), tradizionale esibizione pre-Slam, prima dell’esordio a Melbourne.

Il numero 3 d’Italia, Flavio Cobolli, reduce da una brillante Coppa Davis, inizierà la stagione con un torneo a squadre di esibizione: la World Tennis Continental Cup, in programma dal 26 al 28 dicembre a Shenzhen (Cina), una sorta di “Laver Cup invernale” tra Europa e Resto del Mondo. Il romano, classe 2002, sarà poi uno dei punti di riferimento della Nazionale italiana nella United Cup 2026, al via dal 2 gennaio, competizione per nazioni che assegna punti ATP. Successivamente, anche per lui è prevista la partecipazione al Kooyong Classic (13-15 gennaio), prima degli Australian Open.

Scelte chiare per Matteo Berrettini. Il romano classe 1996, rinfrancato dal successo in Coppa Davis, ha deciso di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open. Il suo avvicinamento allo Slam australiano passerà esclusivamente dal Kooyong Classic, in un percorso mirato a presentarsi al meglio a Melbourne.

Dopo una straordinaria stagione 2025, chiusa con tre titoli ATP e il numero 26 del mondo, Luciano Darderi inizierà il nuovo anno ad Auckland (Nuova Zelanda) dal 12 gennaio. Nello stesso torneo sarà presente anche Lorenzo Sonego, che però farà il suo debutto stagionale già la settimana precedente all’ATP 250 di Hong Kong (dal 5 gennaio), insieme a Musetti.

Il 2026 rappresenta una stagione di rilancio per Matteo Arnaldi, scivolato al numero 61 del ranking dopo aver toccato il best ranking di n.29 il 12 agosto 2024. Il ligure è già in Australia, quella che ormai è diventata una seconda casa anche per motivi personali, e disputerà il torneo di Brisbane dal 4 all’11 gennaio, seguito dall’impegno ad Adelaide la settimana successiva. Il tutto con un nuovo coach al suo fianco: Marcel du Coudray.

Da Brisbane, passando dalle qualificazioni, ripartirà anche la stagione di Mattia Bellucci. Il lombardo ha centrato l’obiettivo della top-100 (attualmente n.74 ATP) e punta ora a consolidare e migliorare la propria posizione, con l’inizio dell’avventura fissato per il 2 gennaio. Chiude il quadro Luca Nardi (n.107 del ranking). Il pesarese è chiamato a trovare quella continuità di rendimento necessaria per esprimere appieno il suo tennis di grande qualità. Il suo 2026 inizierà al Challenger 125 di Canberra, in programma dal 5 all’11 gennaio.

Riepilogando schematicamente:

Jannik Sinner

10 gennaio – Esibizione vs Alcaraz a Seul (Corea del Sud);

14 gennaio – AO 1 Point Slam a Melbourne;

16 gennaio – Opening Week vs Auger-Aliassime a Melbourne;

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Lorenzo Musetti

5 gennaio – ATP 250 Hong Kong;

13 gennaio – Opening Week vs Zverev a Melbourne;

13-15 gennaio – Kooyong Classic a Melbourne;

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Flavio Cobolli

26-28 dicembre – World Tennis Continental Cup a Shenzhen (Cina);

2 gennaio – United Cup in Australia;

13-15 gennaio – Kooyong Classic a Melbourne;

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Matteo Berrettini

13-15 gennaio – Kooyong Classic a Melbourne;

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Luciano Darderi

12 gennaio – ATP Auckland (Nuova Zelanda);

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Lorenzo Sonego

5 gennaio – ATP 250 Hong Kong;

12 gennaio – ATP Auckland (Nuova Zelanda);

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Matteo Arnaldi

4-11 gennaio – ATP Brisbane (Australia);

12 gennaio – ATP Adelaide (Australia);

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Mattia Bellucci

2 gennaio – Qualificazioni ATP Brisbane;

12 gennaio – ATP Auckland (Nuova Zelanda);

18 gennaio – Australian Open a Melbourne.

Luca Nardi