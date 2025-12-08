Tennis, Andrey Rublev riceve l’Arthur Ashe Humanitarian Award

Questa è la settimana degli ATP Award 2025. Il primo premio assegnato è l’Arthur Ashe Humanitarian Award ed è stato vinto al russo Andrey Rublev, che ha ottenuto questo riconoscimento per la prima volta in carriera. Rublev è da tempo uno dei giocatori che cerca di aiutare e favorire bambini e giovani che si trovano in difficolta.

Nel 2024 il tennista russa aveva creato la Andrey Rublev Foundation, che ha avuto come primo obiettivo quello di offrire risorse per supportare bambini affetti da malattie gravi. Successivamente l’associazione ha stretto anche una partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Queste le prime parole di Rublev dopo aver ricevuto il premio: “Sono davvero felice di ricevere l’Arthur Ashe Humanitarian Award. Stiamo lavorando duramente per far crescere la nostra Fondazione. Stiamo imparando: è un progetto nuovo per noi. Esiste solo da due anni, quindi vincere questo premio significa tantissimo. Continueremo a far crescere la Fondazione e ad ampliare i nostri progetti. Grazie di cuore”.

Continua il russo: ““Sono stato così fortunato da poter giocare uno sport professionistico per vivere e di avere la salute. Ci sono moltissimi bambini che necessitano di supporto finanziario per cure mediche fondamentali, e poterli aiutare è un enorme privilegio per me. Non vedo l’ora di lavorare con loro, con le loro famiglie e con i medici, e di contribuire a garantire un futuro più luminoso grazie alle risorse che ho la fortuna di poter mettere a disposizione”.

Si tratta del terzo ATP Award della carriera per Andrey Rublev. I primi erano arrivati per i meriti dentro il campo. Nel 2023 aveva vinto il Fans’ Favourite nella categoria del doppio insieme al connazionale Karen Khachanov, mentre addirittura nel 2020 si era aggiudicato il titolo di Most Improved Player of the Year (giocatore più migliorato dell’anno).