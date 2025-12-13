Taekwondo: nessuna medaglia per l’Italia nel terzo giorno degli Europei U21, Mangione saluta agli ottavi

Non arrivano medaglie quest’oggi dal tatami di Pristina, località del Kosovo che sta ospitando in questo fine settimana i Campionati Europei 2025 di taekwondo dedicati alla categoria Under 21. Dopo un day-3 intenso, l’avventura delle nostre migliori portacolori si è concluso ai quarti di finale.

Il percorso più lungo è stato quello di Anna Fossaceca e Lucia Pezzola, entrambe in lizza nella categoria -57 kg femminile. La prima è uscita di scena al terzultimo atto, cedendo il passo alla francese Manessa Lakehal-Rollings per 0-2 (13-7, 7-15), mentre la seconda ha perso, sempre ai quarti, il vìs-a-vìs con la competitiva turca Mumune Our Goz, incassando la sconfitta per 0-2 (9-14, 3-15).

Buona parte delle azzurrine impegnate nella giornata odierna sono state invece eliminate agli ottavi. Anthea Mangione, iscritta nella categoria -62 kg, ha salutato la gara cedendo il passo all’anatolica Dilara Sirin per 0-2 (7-15, 4-9), mentre nella -49 kg Lucrezia Maloberti si è dovuta arrendere al cospetto di Dora Radek per -2 (4-5, 4-6).

Nella -57 kg femminile, la stessa di Pezzolla e Fossaceca, out sempre agli ottavi Martina Pricolo, fuori contro Dayana Badmaeva per 2-0 (13-13, 9-5); Alessandra D’Angelo è invece uscita contro la turca Ryua Diler per 0-2 (3-12, 11-14). Domani si disputerà l’ultimo giorno di competizioni.