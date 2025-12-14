Taekwondo, Mattia Molin è il nuovo Campione d’Europa U21! Quarto oro azzurro in Kosovo

Si chiude in bellezza l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2025, ultimo grande evento internazionale della stagione andato in scena questa settimana a Pristina. La giornata conclusiva della manifestazione ha visto infatti il successo di Mattia Molin, che ha regalato alla spedizione azzurra il quarto oro e la sesta medaglia complessiva di una rassegna continentale giovanile assolutamente trionfale.

Il veneto classe 2005, che festeggerà tra meno di una settimana il ventesimo compleanno, si è laureato campione europeo U21 tra i pesi massimi confermandosi uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama italiano. Molin, argento nella passata edizione del torneo disputata nel 2024 a Sarajevo, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio al termine di un percorso straordinario.

L’azzurrino, partito dai sedicesimi, ha vinto infatti tutti i combattimenti per 2-0 ad eccezione del quarto di finale contro il turco Rahmet Baran Simsek (in cui ha perso il secondo round per poi dominare la frazione decisiva), battendo nella finalissima il polacco Zbigniew Jablonski con i parziali di 8-0 e 8-7 a dimostrazione di una netta superiorità.

Niente da fare per gli altri italiani impegnati nel day-4, tutti eliminati prima delle semifinali e quindi esclusi dalla zona medaglia. Fuori ai quarti Andrea Zappone nei -74 kg, mentre sono usciti di scena nei primi turni Luigi Antonio Elia e Riccardo Pastore (-58 kg), Matteo De Angelis (+87 kg), Christian Santinelli e Luca Fabian Serban (-68 kg).