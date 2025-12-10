Taekwondo, l’Italia punta in alto alla vigilia degli Europei U21 con una maxi-spedizione

Tutto pronto a Pristina per i Campionati Europei Under 21 di taekwondo, ultimo grande evento internazionale della stagione che si terrà da giovedì 11 a domenica 14 dicembre. La manifestazione è aperta ai migliori atleti del Vecchio Continente nati dal 2005 al 2009 e l’Italia proverà a raccogliere dei risultati di spessore grazie ad un folto numero di rappresentanti.

La Nazionale italiana U21 ha scelto di rinunciare ai Mondiali di categoria andati in scena una settimana fa in Kenya per preparare al meglio l’Europeo in Kosovo, quindi le premesse sembrano abbastanza incoraggianti considerando soprattutto il livello medio di questo gruppo composto nel complesso da 26 elementi, tra i quali spiccano alcuni nomi che hanno preso parte quest’anno ai Mondiali Assoluti in Cina come Frassica, Iurlaro e Molin.

In campo femminile sono state convocate per gli Europei Under 21 Anna Criscuolo, Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin nei -46 kg, Lucrezia Maloberti nei -49 kg, Anna Frassica nei -53 kg, Anna Fossaceca, Alessandra D’Angelo, Lucia Pezzolla e Marina Pricolo nei -57 kg, Anthea Mangione nei -62 kg, Giada Pagliai e Giulia Maggiore nei -67 kg.

Nel settore maschile saranno impegnati per i colori azzurri Abderrahman Touiar e Gaetano Cirivello nei -54 kg, Luigi Antonio Elia, Riccardo Pastore ed Elia Torre nei -58 kg, Hamza Laantri e Ludovico Iurlaro nei -63 kg, Luca Fabian Serban e Christian Santinelli nei -68 kg, Andrea Zappone nei -74 kg, Alessandro Francesco Magistro ed Emanuele Vittorio Maturo nei -80 kg, Matteo De Angelis e Mattia Molin nei +87 kg.