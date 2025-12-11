Taekwondo
Taekwondo: le date delle Grand Prix Series 2026. Si va verso Los Angeles 2028, c’è anche Roma
La federazione internazionale di taekwondo ha definito il calendario della stagione internazionale 2026, quella che di fatto apre il ciclo di qualificazione a cinque cerchi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Grande attenzione sugli eventi delle Grand Prix Series: meeting che oltre a radunare i migliori atleti da tutto il mondo mettono in palio punti pesantissimi per il ranking olimpico.
Il prossimo anno saranno 3 le tappe in calendario: Roma, Muju in Corea del Sud, e Parigi in Francia. World Taekwondo ha reso note le date di tutto il trittico di appuntamenti. Si partirà dal 4 al 7 giugno a Roma, in quello che ormai è un appuntamento consolidato dell’agenda planetaria – e che si ripeterà anche nel 2027 -, per poi proseguire con Muju dal 4 al 7 settembre e concludere infine con Parigi dall’8 all’11 ottobre. Fra tarda primavera e l’autunno si inizierà quindi a tracciare la strada verso le prossime Olimpiadi.
World Taekwondo Grand Prix Series 2026
Roma (Italia), 4-7 giugno 2026
Muju (Corea del Sud), 4-7 settembre 2026
Parigi (Francia), 8-11 ottobre 2026