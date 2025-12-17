Taekwondo, i criteri di qualificazione a Los Angeles 2028

Il CIO ha pubblicato i criteri di qualificazione del taekwondo per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Confermato il numero di eventi e la composizione delle varie categorie di peso rispetto a Parigi 2024. Gli uomini gareggeranno nelle categorie -58 kg, -68 kg, -80 kg e +80 kg, mentre le donne competeranno nelle categorie -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg.

Invariato anche il numero di quote, con 128 atleti (64 donne e 64 uomini) che prenderanno parte alle Olimpiadi nel taekwondo. Gli Stati Uniti avranno a disposizione di default 4 carte olimpiche, 2 uomini e 2 donne, in qualità di Paese ospitante, quindi le qualificazioni assegneranno il pass a 120 taekwondoka, mentre gli ultimi 4 saranno invitati da una commissione tripartita (i cosiddetti Universality Places). Ogni nazione potrà qualificare al massimo 8 atleti, uno per ogni categoria di peso. Il limite minimo di età è stato fissato a 17 anni, quindi potrà partecipare solo chi è nato prima del 31 dicembre 2011.

Determinante per l’assegnazione dei pass a cinque cerchi sarà il ranking olimpico, che metterà in palio le prime 40 quote premiando i migliori 5 in ciascuna categoria di peso (rispettando comunque il limite di al massimo un singolo rappresentante di un determinato Paese per ogni categoria). Previsto un nuovo sistema per la graduatoria di qualificazione a cinque cerchi, che passerà da un periodo di quattro anni a due cicli biennali. Tutti i punti del ranking olimpico saranno azzerati alla fine del primo ciclo biennale, che servirà comunque a determinare i requisiti di accesso e la testa di serie per gli eventi Grand Prix della seconda fase. Il ranking olimpico definitivo verrà reso noto il 6 gennaio 2028 e prenderà in considerazione i risultati della Finale Grand Prix in programma a dicembre 2027.

Altri 8 pass olimpici verranno assegnati al primo classificato di ciascuna categoria nelle Grand Slam Champions Series, e nel caso uno o più di questi atleti dovessero aver raggiunto la qualificazione arrivando nella top5 del ranking olimpico allora verrebbe premiato il secondo classificato nei punti merito del Grand Slam (se anche il secondo dovesse risultare già qualificato, la quota verrebbe riallocata all’atleta con il ranking olimpico più alto disponibile). L’ultimo step di questo lungo percorso saranno i tornei di qualificazione olimpica su base continentale, che metteranno in palio nel complesso 72 biglietti per Los Angeles 2028 (36 uomini e 36 donne).

Nello specifico si qualificheranno i due meglio piazzati di ogni categoria per Africa, Asia, Europa e America ed il vincitore di ogni categoria per l’Oceania. Come avvenuto nel precedente ciclo olimpico, non potranno prendere parte a questi tornei preolimpici i Paesi che hanno già qualificato almeno due uomini e due donne tramite ranking olimpico o Grand Slam Champions Series. Per fare un esempio, se l’Italia dovesse ottenere due pass maschili ed uno (o nessuno) femminile, potrà partecipare al preolimpico solamente nel settore femminile per cercare di portare al massimo due donne alle Olimpiadi.