Taekwondo, i convocati dell’Italia per gli Europei U21: azzurri in massa a Pristina

L’ennesimo evento internazionale per andare a completare un 2025 davvero intenso. Il mondo del taekwondo è pronto a misurarsi negli Europei Under 21, che si terranno a Pristina dall’11 al 14 dicembre prossimi.

Sui tatami kosovari, ci sarà anche l’Italia che per l’occasione continentale di categoria ha scelto di presentarsi con tantissimi elementi pronti a combattere e ad andare a caccia di titoli e medaglie.

Sono ben 27 i convocati dallo staff tecnico italiano: 12 ragazze 15 ragazzi. Fra loro spiccano anche elementi che si sono già misurati fra i seniores, con alcuni che sono stati protagonisti anche ai Mondiali 2025 di Wuxi. Le punte di riferimento saranno: Anna Frassica (-53 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Matteo De Angelis e Mattia Molin (+87 kg).

Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati dell’Italia per gli Europei U21 di taekwondo e anche i giorni nei quali saranno in gara, nei vari tabelloni delle categorie di peso in programma:

11 dicembre

F-46 kg: Anna Criscuolo

F-46 kg: Giulia Galiero

F-46 kg: Elisa Bertagnin

F-53 kg: Anna Frassica

F-67 kg: Giada Pagliai

F-67 kg: Giulia Maggiore

12 dicembre

M-54 kg: Abderrahman Touiar

M-54 kg: Gaetano Cirivello

M-63 kg: Hamza Laantri

M-63 kg: Ludovico Iurlaro

M-80 kg: Alessandro Francesco Magistro

M-80 kg: Emanuele Vittorio Maturo

13 dicembre

F-49 kg: Lucrezia Maloberti

F-57 kg: Anna Fossaceca

F-57 kg: Alessandra D’Angelo

F-57 kg: Lucia Pezzolla

F-57 kg: Marina Pricolo

F-62 kg: Anthea Mangione

14 dicembre

M-58 kg: Luigi Antonio Elia

M-58 kg: Riccardo Pastore

M-58 kg: Elia Torre

M-68 kg: Luca Fabian Serban

M-68 kg: Christian Santinelli

M-74 kg: Andrea Zappone

M-74 kg: Angelo Mangione

M+87 kg: Matteo De Angelis

M+87 kg: Mattia Molin