Taekwondo
Taekwondo, i convocati dell’Italia per gli Europei U21: azzurri in massa a Pristina
L’ennesimo evento internazionale per andare a completare un 2025 davvero intenso. Il mondo del taekwondo è pronto a misurarsi negli Europei Under 21, che si terranno a Pristina dall’11 al 14 dicembre prossimi.
Sui tatami kosovari, ci sarà anche l’Italia che per l’occasione continentale di categoria ha scelto di presentarsi con tantissimi elementi pronti a combattere e ad andare a caccia di titoli e medaglie.
Sono ben 27 i convocati dallo staff tecnico italiano: 12 ragazze 15 ragazzi. Fra loro spiccano anche elementi che si sono già misurati fra i seniores, con alcuni che sono stati protagonisti anche ai Mondiali 2025 di Wuxi. Le punte di riferimento saranno: Anna Frassica (-53 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Matteo De Angelis e Mattia Molin (+87 kg).
Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati dell’Italia per gli Europei U21 di taekwondo e anche i giorni nei quali saranno in gara, nei vari tabelloni delle categorie di peso in programma:
11 dicembre
F-46 kg: Anna Criscuolo
F-46 kg: Giulia Galiero
F-46 kg: Elisa Bertagnin
F-53 kg: Anna Frassica
F-67 kg: Giada Pagliai
F-67 kg: Giulia Maggiore
12 dicembre
M-54 kg: Abderrahman Touiar
M-54 kg: Gaetano Cirivello
M-63 kg: Hamza Laantri
M-63 kg: Ludovico Iurlaro
M-80 kg: Alessandro Francesco Magistro
M-80 kg: Emanuele Vittorio Maturo
13 dicembre
F-49 kg: Lucrezia Maloberti
F-57 kg: Anna Fossaceca
F-57 kg: Alessandra D’Angelo
F-57 kg: Lucia Pezzolla
F-57 kg: Marina Pricolo
F-62 kg: Anthea Mangione
14 dicembre
M-58 kg: Luigi Antonio Elia
M-58 kg: Riccardo Pastore
M-58 kg: Elia Torre
M-68 kg: Luca Fabian Serban
M-68 kg: Christian Santinelli
M-74 kg: Andrea Zappone
M-74 kg: Angelo Mangione
M+87 kg: Matteo De Angelis
M+87 kg: Mattia Molin