Taekwondo, Anna Frassica in trionfo agli Europei U21! Tre medaglie azzurre nella prima giornata

Italia subito protagonista nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 21 di taekwondo, ultimo grande evento internazionale della stagione in corso di svolgimento a Pristina. La spedizione azzurra nella capitale del Kosovo si è aperta con un bilancio di tre medaglie in un day-1 riservato interamente alle prime categorie di peso del settore femminile.

Anna Frassica ha chiuso in bellezza un 2025 estremamente positivo, che l’ha vista debuttare ai Mondiali Assoluti e raccogliere un bronzo agli Europei Junior, conquistando il titolo continentale U21 e confermandosi una delle giovani emergenti più interessanti del movimento tricolore. La 17enne mesagnese ha trionfato nei -53 kg contro avversarie fino a tre anni più esperte di lei, sfoderando delle qualità notevoli dal punto di vista tecnico-tattico.

L’azzurrina classe 2008, dopo aver superato abbastanza agevolmente il primo turno, ha vinto infatti tre match consecutivi al terzo round (tra cui una semifinale durissima con la spagnola Alica Alonso) gestendo molto bene i momenti più delicati e venendo fuori alla distanza, per poi imporsi in finale per 2-0 sull’atleta neutrale Veronika Levakova con i parziali di 8-6 e 2-1.

Salgono sul podio continentale per l’Italia anche Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin, argento e bronzo nei -46 kg perdendo (rispettivamente in finale ed in semifinale) piuttosto nettamente con la fortissima russa campionessa mondiale U21 in carica Alisa Angelova al termine di un percorso comunque incoraggiante. Quinto posto per Giulia Maggiore, eliminata ai quarti nei -67 kg, mentre sono uscite di scena nei primi turni Giada Pagliai (-67 kg) e Anna Criscuolo (-46 kg).