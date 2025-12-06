Tadej Pogacar vince il Velo d’Or: è il ciclista più forte del mondo. Premio anche per Matteo Trentin

Tadej Pogacar è stato insignito del prestigiosissimo Velo d’Or, il premio che viene assegnato a quello che viene considerato il ciclista più forte dell’anno (si tratta dell’equivalente del calcistico Pallone d’Oro). Si tratta di un’affermazione davvero scontata per il fuoriclasse sloveno considerando l’eccezionale stagione disputata, condita da una serie di successi senza eguali: Tour de France, Mondiale, Giro di Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre.

Il 27enne balcanico ha ricevuto il premio nella cerimonia andata in scena questa sera al Pavillon Gabriel di Parigi. Si tratta di una vera e propria ciliegina sulla torta per il capitano della UAE Emirates, che festeggia per la terza volta in carriera dopo le affermazioni del 2021 e del 2024. Il Campione del Mondo raggiunge così Chris Froome e si porta a una lunghezza da Alberto Contador, in testa all’albo d’oro del trofeo nato nel 1992 e portato a casa da tre italiani (Marco Pantani nel 1998, Mario Cipollini nel 2002 e Paolo Bettini nel 2006).

Il riconoscimento femminile, giunto alla quarta edizione, è stato consegnato alla francese Pauline Ferrand-Prevot, vincitrice del Tour de France e della Parigi-Roubaix, alla suo primo sigillo nel Velo d’Or. Tadej Pogacar ha vinto anche il Trophée Eddy Merckx come miglior ciclista nelle Classiche, tra le donne finito nelle mani di Lorena Wiebes. Riconoscimento anche per Matteo Trentin, che ha ricevuto il Prix Gino Mäder per il suo coinvolgimento nella raccolta fondi a sostegno dei bambini malati.