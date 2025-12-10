Tadej Pogacar in ricognizione sul percorso della Parigi-Roubaix verso il 2026

Archiviata la pausa di fine stagione, sta entrando progressivamente nel vivo la preparazione verso il 2026 con le squadre che si stanno riunendo in questo periodo per il primo stage invernale. Alcuni corridori hanno scelto invece di andare a studiare (in solitaria o in piccoli gruppi) i percorsi di gara della prossima stagione, e tra questi c’è anche Tadej Pogacar.

Il dominatore del ciclismo mondiale si è recato infatti in Francia per pedalare sul pavé della Parigi-Roubaix, effettuando una nuova ricognizione del percorso e cercando di studiare ogni minimo dettaglio per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prossima edizione della “Regina delle Classiche”. Lo sloveno della UAE è stato avvistato nei giorni scorsi mentre attraversava il mitico Carrefour de l’Arbre insieme ad alcuni compagni di squadra.

Per il 2026 Pogacar si è posto sicuramente come obiettivo quello di vincere la Milano-Sanremo e la Roubaix, le uniche due Monumento che non è ancora riuscito ad aggiudicarsi in carriera. Il campione iridato in carica aveva impressionato la scorsa primavera al debutto assoluto nell’Inferno del Nord, tenendo testa allo specialista Mathieu Van der Poel e arrivando secondo.

“Si vede che l’anno scorso questa gara gli è piaciuta, inoltre non ama perdere, non è abituato. Sa di avere nelle gambe la possibilità di vincere la Roubaix, e ci vorrà ancora un Van der Poel fortissimo per impedirglielo“, il commento del direttore della corsa Thierry Gouvenou sulla ricognizione di Pogacar quando mancano cinque mesi all’evento.