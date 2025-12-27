Sydney-Hobart 2025, SHK Scallywag in testa dopo 44 ore. LawConnect e Comanche in agguato

Si preannuncia una battaglia serrata fino al fiume Derwent tra almeno due o tre imbarcazioni per la vittoria in tempo reale della Sydney-Hobart 2025, ottantesima edizione di una delle regate d’altura oceanica più importanti e pericolose al mondo cominciata come da tradizione il 26 dicembre alle ore 13.00 locali (le 3.00 italiane) e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia.

Dopo 44 ore, delle 128 barche iscritte ne sono rimaste solamente 95 in gara mentre tutti gli altri equipaggi si sono ritirati rinunciando a completare le 628 miglia nautiche che dividono il porto di Sydney dall’arrivo situano nei pressi di Hobart. La temuta traversata dello Stretto di Bass ha rappresentato uno scoglio particolarmente arduo anche a causa di condizioni meteo sfavorevoli, ma sin qui non c’è stata tanta selezione nel gruppo di testa.

A meno di 125 miglia dal traguardo troviamo infatti quattro maxi ancora potenzialmente in lizza per il successo nella Line Honours, con SHK Scallywag che si è messa a dettare il passo davanti a LawConnect (vincitore delle ultime due edizioni), Master Lock Comanche (la favorita della vigilia) e Lucky 100 di 88 piedi, tutte racchiuse in meno di cinque miglia nautiche.

Per quanto riguarda invece la classifica IRC overall, che mette in palio l’ambita Tattersall’s Cup, Celestial V70 ha un vantaggio notevole nella graduatoria ponderata provvisoria e si sta involando verso un possibile bis dopo il trionfo della passata edizione.