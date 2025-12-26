Basket
Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Santo Stefano d’impegni per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra allenata da Dusko Ivanovic riceve l’Olympiacos, la qual cosa per il coach serbo è anche un po’ un derby. E non potrebbe essere altrimenti, dato che nella stagione 2014-2015 allenava il Panathinaikos.
Sfida dal chiaro aspetto di ricerca di un assetto nella zona play-in tanto per l’una quanto per l’altra squadra: le V nere sono molto difficili da battere tra le mura amiche, mentre all’Olympiacos serve girare in qualche modo una stagione che finora è stata meno nelle aspettative. Tante, oltretutto, le assenze: fuori per la stagione Keenan Evans, fino a gennaio Tyson Ward e a lungo Moustapha Fall. Recuperato Morris, dubbi Vezenkov e McKissic. Per le V nere ritorna Brandon Taylor, mentre restano i dilemmi su Vildoza e Jallow non schierati contro Brescia.
Il match tra Virtus Bologna e Olympiacos vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS OGGI
Venerdì 26 dicembre
Ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)
PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)
Diretta streaming: SkyGo, Now
Diretta Live testuale: OA Sport