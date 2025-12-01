Su che canale vedere in tv la Coppa Italia di calcio: orari partite 2-4 dicembre, programma, streaming

Il turno di Serie A non è ancora chiuso, visto che stasera a sfidarsi vi saranno Bologna e Cremonese, eppure il calcio domestico è già proiettato in avanti, visto che a incombere sono gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026.

Entrano in scena le “Big”, che si aggiungo al Milan che già si era inserito in tabellone a causa del pessimo piazzamento della scorsa stagione. Saranno 6 le partite in agenda, distribuite fra martedì 2 dicembre e giovedì 4 dicembre, negli slot delle 21.00 ma anche delle 18.00 e una volta delle 15.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Tutte le gare saranno visibili in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà giorno per giorno il riepilogo dei match di ogni singola giornata con articoli pubblicati al termine dell’ultimo match in agenda.

CALENDARIO COPPA ITALIA CALCIO 25-26 NOVEMBRE

Martedì 2 dicembre

21.00 Juventus-Udinese – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Mercoledì 3 dicembre

15.00 Atalanta-Genoa – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

18.00 Napoli-Cagliari – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

21.00 Inter-Venezia – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Giovedì 4 dicembre

18.00 Bologna-Parma – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

21.00 Lazio-Milan – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity