Startlist superG St. Moritz 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 14 dicembre andrà in scena il superG femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si conclude il lungo fine settimane in Svizzera con la prima gara stagionale in questa specialità: altro evento in velocità dopo le due discese libere che hanno animato il venerdì e il sabato sulle nevi elvetiche.

Sofia Goggia andrà a caccia della prima vittoria in questa annata agonistica, dopo aver raccolto un quarto e un terzo posto in discesa libera. La fuoriclasse bergamasca proverà a fare saltare il banco fronteggiando una concorrenza agguerritissima, guidata dalla statunitense Lindsey Vonn e dalla tedesca Emma Aicher, capaci di imporsi nelle prime due prove veloci in terra elvetica.

Saranno della partita anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le austriache Cornelia Huetter e Ariane Raedler, la francese Romane Miradoli, la ceca Ester Ledecka e la neozelandese Alice Robinson. L’Italia spera in un guizzo da parte di Laura Pirovano, mentre Elena Curtoni sarà chiamata a risalire un po’ la china sfruttando un buon pettorale e Roberta Melesi proverà a mettersi in mostra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG FEMMINILE ST. MORITZ

Domenica 14 dicembre

Ore 10.45 SuperG femminile a St. Moritz – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG ST. MORITZ: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPER FEMMINILE ST. MORITZ

1 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

2 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

7 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

10 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

20 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

29 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

30 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

32 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

35 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

36 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

37 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

38 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

39 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

40 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

41 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

42 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

43 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

44 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

46 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

49 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

50 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

51 516855 WILLI Alina 2006 SUI Head

52 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

53 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

54 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

55 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

56 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

57 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

58 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head