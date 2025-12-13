Biathlon
Startlist staffetta maschile biathlon Hochfilzen 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia
Domenica 14 dicembre (ore 12.00) si disputerà la staffetta maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Si conclude il lungo fine settimana con la seconda staffetta di genere di questa stagione dopo quella di Oestersund: quattro frazioni da 7,5 km ciascuna con un doppio passaggio al poligono e tre ricariche a disposizione.
La Norvegia di Dale, Botn, Laegreid e Christiansen battaglierà con la Francia di Claude, Jacquelin, Fillon Maillet e Perrot per la vittoria. Le due favorite della vigilia non dovranno sottovalutare la Svezia di Ponsiluoma e Stefansson, ma anche l’Italia ha tutte le carte in regola per battagliare per il podio: Giacomel è in uno stato di forma eccezionale e sarà in ultima frazione, preceduto da Zeni, Hofer e Bionaz.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO STAFFETTA MASCHILE HOCHFILZEN BIATHLON
Domenica 14 dicembre
Ore 12.00 Staffetta maschile a Hochfilzen – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN
PROGRAMMA STAFFETTA HOCHFILZEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA MASCHILE HOCHFILZEN
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes
1-2 g BOTN Johan-Olav
1-3 y LAEGREID Sturla Holm
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2 FRA – FRANCE
2-1 r CLAUDE Fabien
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y FILLON MAILLET Quentin
2-4 b PERROT Eric
3 SWE – SWEDEN
3-1 r NELIN Jesper
3-2 g STEFANSSON Malte
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r ZOBEL David
4-2 g NAWRATH Philipp
4-3 y HORN Philipp
4-4 b STRELOW Justus
5 USA – UNITED STATES
5-1 r DOHERTY Sean
5-2 g GERMAIN Maxime
5-3 y SCHOMMER Paul
5-4 b WRIGHT Campbell
6 ITA – ITALY
6-1 r ZENI Elia
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y BIONAZ Didier
6-4 b GIACOMEL Tommaso
7 CZE – CZECHIA 3
7-1 r HORNIG Vitezslav
7-2 g KRCMAR Michal
7-3 y MARECEK Jonas
7-4 b KARLIK Mikulas
8 SUI – SWITZERLAND
8-1 r STALDER Sebastian
8-2 g BURKHALTER Joscha
8-3 y FINELLO Jeremy
8-4 b RIEBLI Matthias
9 UKR – UKRAINE
9-1 r TSYMBAL Bogdan
9-2 g MANDZYN Vitalii
9-3 y BORKOVSKYI Bohdan
9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
10 SLO – SLOVENIA 4
10-1 r DOVZAN Miha
10-2 g FAK Jakov
10-3 y VIDMAR Anton
10-4 b PLANKO Lovro
11 EST – ESTONIA
11-1 r ZAHKNA Rene
11-2 g SIIMER Kristo
11-3 y KEHVA Mark-Markos
11-4 b KULBIN Jakob
12 BUL – BULGARIA
12-1 r SINAPOV Anton
12-2 g TODEV Blagoy
12-3 y ILIEV Vladimir
12-4 b ZASHEV Vasil
13 POL – POLAND 5
13-1 r BADACZ Konrad
13-2 g GUNKA Jan
13-3 y SUCHODOLSKI Fabian
13-4 b ZAWOL Marcin
14 KAZ – KAZAKHSTAN
14-1 r AKIMOV Nikita
14-2 g KIREYEV Vladislav
14-3 y DYUSSENOV Asset
14-4 b BAUER Kirill
15 SVK – SLOVAKIA
15-1 r BORGULA Jakub
15-2 g ADAMOV Simon
15-3 y MATKO Martin
15-4 b ISKHAKOV Artur
16 ROU – ROMANIA 6
16-1 r SHAMAEV Dmitrii
16-2 g BUTA George
16-3 y COLTEA George
16-4 b FLORE Raul
17 FIN – FINLAND
17-1 r HARJULA Tuomas
17-2 g KLEMETTINEN Jimi
17-3 y HEIKKINEN Arttu
17-4 b HIIDENSALO Olli
18 CAN – CANADA
18-1 r RUNNALLS Adam
18-2 g PLETZ Logan
18-3 y FLEMING Jasper
18-4 b CONNELLY Zachary
19 AUT – AUSTRIA 7
19-1 r UNTERWEGER Dominic
19-2 g EDER Simon
19-3 y KOMATZ David
19-4 b MUELLAUER Fabian
20 BEL – BELGIUM
20-1 r LANGER Thierry
20-2 g CLAUDE Florent
20-3 y MACKELS Marek
20-4 b PARMANTIER Sam
21 LTU – LITHUANIA
21-1 r FOMIN Maksim
21-2 g STROLIA Vytautas
21-3 y KAUKENAS Tomas
21-4 b MACKINE Jokubas
22 LAT – LATVIA 8
22-1 r LOZBERS Rihards
22-2 g PATRIJUKS Aleksandrs
22-3 y MISE Edgars
22-4 b BIRKENTALS Renars