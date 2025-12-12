Biathlon
Startlist staffetta femminile biathlon Hochfilzen 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia
La seconda giornata del programma di Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si chiuderà domani, sabato 13 dicembre, alle ore 14.15, con la staffetta 4×6 km femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con un quartetto rinnovato nell’ordine delle frazioniste.
Saranno 20 le formazioni complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri, col pettorale numero 2 dopo la piazza d’onore di Oestersund, saranno, nell’ordine, Hannah Auchentaller all’apertura, Dorothea Wierer nel secondo tratto, Samuela Comola nella terza frazione, e Lisa Vittozzi in chiusura.
La diretta tv della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.15 Staffetta 4×6 km femminile ad Hochfilzen (Austria)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA 4X6 KM FEMMINILE
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r BENED Camille
1-2 g RICHARD Jeanne
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine
1-4 b JEANMONNOT Lou
2 ITA – ITALY
2-1 r AUCHENTALLER Hannah
2-2 g WIERER Dorothea
2-3 y COMOLA Samuela
2-4 b VITTOZZI Lisa
3 CZE – CZECHIA
3-1 r JISLOVA Jessica
3-2 g CHARVATOVA Lucie
3-3 y VOBORNIKOVA Tereza
3-4 b DAVIDOVA Marketa
4 SWE – SWEDEN 2
4-1 r HALVARSSON Ella
4-2 g MAGNUSSON Anna
4-3 y OEBERG Elvira
4-4 b OEBERG Hanna
5 AUT – AUSTRIA
5-1 r GANDLER Anna
5-2 g ANDEXER Anna
5-3 y JUPPE Anna
5-4 b HAUSER Lisa Theresa
6 FIN – FINLAND
6-1 r HAMALAINEN Inka
6-2 g LEINAMO Sonja
6-3 y LEHTONEN Venla
6-4 b MINKKINEN Suvi
7 SUI – SWITZERLAND 3
7-1 r HAECKI-GROSS Lena
7-2 g MEIER Lea
7-3 y GASPARIN Aita
7-4 b BASERGA Amy
8 SVK – SLOVAKIA
8-1 r KAPUSTOVA Ema
8-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina
8-3 y KUZMINA Anastasiya
8-4 b REMENOVA Maria
9 BUL – BULGARIA
9-1 r DIMITROVA Valentina
9-2 g TODOROVA Milena
9-3 y ZDRAVKOVA Maria
9-4 b HRISTOVA Lora
10 POL – POLAND 4
10-1 r MAKA Anna
10-2 g ZUK Kamila
10-3 y HOJNISZ-STAREGA Monika
10-4 b SIDOROWICZ Natalia
11 GER – GERMANY
11-1 r WEIDEL Anna
11-2 g TANNHEIMER Julia
11-3 y HETTICH-WALZ Janina
11-4 b VOIGT Vanessa
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r REPINC Lena
12-2 g KLEMENCIC Polona
12-3 y SEVER Ela
12-4 b KLEMENCIC Ziva
13 NOR – NORWAY 5
13-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad
13-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
13-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad
13-4 b KIRKEEIDE Maren
14 LAT – LATVIA
14-1 r BENDIKA Baiba
14-2 g BULINA Sanita
14-3 y SABULE Annija
14-4 b BULINA Sandra
15 UKR – UKRAINE
15-1 r MERKUSHYNA Oleksandra
15-2 g DMYTRENKO Khrystyna
15-3 y CHALYK Daryna
15-4 b MERKUSHYNA Anastasiya
16 USA – UNITED STATES 6
16-1 r IRWIN Deedra
16-2 g LEVINS Chloe
16-3 y FREED Margie
16-4 b REID Joanne
17 EST – ESTONIA
17-1 r KUELM Susan
17-2 g ERMITS Regina
17-3 y TOMINGAS Tuuli
17-4 b TALIHAERM Johanna
18 BEL – BELGIUM
18-1 r LIE Lotte
18-2 g CLOETENS Maya
18-3 y BOUVARD Eve
18-4 b EMONTS Marisa
19 CAN – CANADA 7
19-1 r ROUSSEAU Shilo
19-2 g MOSER Nadia
19-3 y PEIFFER Benita
19-4 b PARADIS Pascale
20 KAZ – KAZAKHSTAN
20-1 r GENEVA Milana
20-2 g KLIMINA Darya
20-3 y POLTORANINA Olga
20-4 b SKRIPKINA Alina