Biathlon
Startlist sprint femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
La gara d’apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 14.15, la 7.5 km sprint femminile.
Saranno 103 le atlete complessivamente al via, ma l’Italia sarà protagonista con quattro azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Samuela Comola con il pettorale numero 8, Lisa Vittozzi con il 48, Rebecca Passler con il 51, e Dorothea Wierer con il 64.
La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Giovedì 18 dicembre 2025
Ore 14.15: 7.5 km sprint femminile ad Annecy-Le Grand Bornand (Francia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 7.5 KM SPRINT FEMMINILE
1 ANDEXER Anna AUT 2003 14:15:30 1
2 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:16:00
3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:16:30
4 BOUVARD Eve BEL 1999 14:17:00
5 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:17:30
6 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:18:00
7 SIMON Julia FRA 1996 14:18:30
8 COMOLA Samuela ITA 1998 14:19:00
9 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:19:30
10 STREMOUS Alina MDA 1995 14:20:00
11 TODOROVA Milena BUL 1998 14:20:30
12 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:21:00
13 KUELM Susan EST 1996 14:21:30
14 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:22:00
15 KOZICA Anika CRO 1997 14:22:30
16 LIE Lotte BEL 1995 14:23:00 B
17 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:23:30 1
18 VOIGT Vanessa GER 1997 14:24:00 B
19 MEIER Lea SUI 2001 14:24:30 1
20 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:25:00 B
21 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:25:30 1
22 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:26:00 B
23 IRWIN Deedra USA 1992 14:26:30 1
24 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:27:00 B
25 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:27:30 1
26 WEIDEL Anna GER 1996 14:28:00 B
27 MOSER Nadia CAN 1997 14:28:30 1
28 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:29:00 B
29 PREUSS Franziska GER 1994 14:29:30 1
30 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:30:00 B
31 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:30:30 1
32 CLOETENS Maya BEL 2002 14:31:00 B
33 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:31:30 1
34 ERMITS Regina EST 1996 14:32:00 B
35 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:32:30 1
36 JAKIELA Joanna POL 1999 14:33:00 B
37 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:33:30 2
38 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:34:00 B
39 REMENOVA Maria SVK 2000 14:34:30 2
40 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:35:00 B
41 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:35:30 2
42 OEYGARD Marit NOR 1999 14:36:00 B
43 FREED Margie USA 1997 14:36:30 2
44 BASERGA Amy SUI 2000 14:37:00 R
45 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:37:30 2
46 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:38:00 R
47 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 14:38:30 2
48 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:39:00 R
49 KINK Julia GER 2004 14:39:30 2
50 MICHELON Oceane FRA 2002 14:40:00 R
51 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:40:30 2
52 OEBERG Elvira SWE 1999 14:41:00 R
53 SKREDE Aasne NOR 2000 14:41:30 2
54 BENED Camille FRA 2000 14:42:00 R
55 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:42:30 2
56 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:43:00 R
57 MIKOLASOVA Heda CZE 2006 14:43:30 2
58 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:44:00 R
59 GASPARIN Aita SUI 1994 14:44:30 2
60 OEBERG Hanna SWE 1995 14:45:00 R
61 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:45:30 2
62 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:46:00 R
63 ZUK Kamila POL 1997 14:46:30 2
64 WIERER Dorothea ITA 1990 14:47:00 R
65 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:47:30 2
66 yr MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:48:00 R
67 BOTET Paula FRA 2000 14:48:30 2
68 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:49:00 R
69 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:49:30 2
70 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:50:00 R
71 VOLFA Estere LAT 2005 14:50:30 2
72 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:51:00 R
73 GANDLER Anna AUT 2001 14:51:30 2
74 PEIFFER Benita CAN 2000 14:52:00
75 CHALYK Daryna UKR 2001 14:52:30
76 REPINC Lena SLO 2003 14:53:00
77 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 14:53:30
78 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:54:00
79 JUPPE Anna AUT 1999 14:54:30
80 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:55:00 3
81 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:55:30
82 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 14:56:00
83 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:56:30
84 PARADIS Pascale CAN 2002 14:57:00
85 MAKA Anna POL 1992 14:57:30
86 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:58:00
87 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:58:30
88 LEVINS Chloe USA 1998 14:59:00
89 STEBLYNA Liliia UKR 2000 14:59:30
90 LANGEL Coralie SUI 2001 15:00:00
91 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:00:30 G
92 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:01:00
93 MENG Fanqi CHN 1998 15:01:30
94 KLIMINA Darya KAZ 1989 15:02:00
95 TANG Jialin CHN 1991 15:02:30
96 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:03:00
97 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:03:30
98 DUPONT Chloe GBR 2003 15:04:00
99 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:04:30
100 GENEVA Milana KAZ 2004 15:05:00
101 URUMOVA Sara LTU 2001 15:05:30
102 PENDRY Shawna GBR 2002 15:06:00
103 MORTON Darcie AUS 1999 15:06:30