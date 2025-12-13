Coppa del Mondo
Startlist slalom Val d’Isere 2025: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani
Domenica 14 dicembre si disputerà lo slalom maschile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il gigante che ha aperto il fine settimana in Francia, si chiude l’appuntamento in terra transalpina con una gara tra i pali stretti: prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13.00, poi sarà tempo di trasferirsi in Italia per le gare pre-natalizie.
Si preannuncia un confronto serratissimo tra i norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Atle Lie Mcgrath, lo svizzero Loic Meillard, il francese Clement Noel e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Da non sottovalutare potenziali outsider come l’austriaco Fabio Gstrein, lo svizzero Tanguy Nef, il tedesco Linus Strasser, l’austriaco Manuel Feller, i francesi Steven Amiez e Paco Rassat.
Dopo i brillanti risultati ottenuti in gigante (un secondo posto, una quinta piazza e due ottave posizioni), Alex Vinatzer sarà chiamato a invertire la rotta anche in slalom. L’altoatesino è finito fuori dalla top-15 della WCSL List e dunque il pettorale non sarà dei migliori, ma la forma è eccellente e potrà risalire la china se riuscirà a firmare due manche di spessore. L’Italia si affiderà anche a Tommaso Sala e Tobias Kastlunger, che proveranno a rientrare nei migliori trenta per accedere alla seconda manche.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, mentre la seconda sarà su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE
Domenica 14 dicembre
Ore 09.30 Slalom maschile in Val d’Isere, prima manche – Diretta tv su Rai 2
Ore 13.00 Slalom maschile in Val d’Isere, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA SLALOM VAL D’ISERE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE
1 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
3 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
4 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
5 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
8 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
9 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
11 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
12 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
15 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
16 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
17 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
18 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
19 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
20 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
21 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
22 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
24 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
25 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
26 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
27 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
28 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
32 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
33 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
34 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
35 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
38 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
42 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN
43 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
44 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
45 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
47 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer
48 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
50 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
51 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
52 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
53 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
54 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
58 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
59 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic
60 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar
61 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
64 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA Voelkl
65 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
66 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
67 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
68 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon
69 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic