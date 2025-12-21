Coppa del Mondo
Startlist slalom Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Lunedì 22 dicembre andrà in scena lo slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo appuntamento sulla mitica Grand Risa dopo il gigante della domenica per un’imperdibile gara tra i pali stretti che ci proietterà verso la sosta natalizia e il superG di Livigno previsto il 27 settembre. La prima manche sulle nevi italiane è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30.
I norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan saranno tra i favoriti della vigilia insieme al francese Clement Noel, allo svizzero Loic Meillard, al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e all’austriaco Fabio Gstrein. L’Italia si affiderà in particolar modo ad Alex Vinatzer, chiamato a offrire una prestazione di rilievo dopo avere faticato in gigante. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM MASCHILE ALTA BADIA
Lunedì 22 dicembre
Ore 10.00 Slalom maschile in Alta Badia, prima manche – Diretta tv su Rai 2
Ore 13.30 Slalom maschile in Alta Badia, seconda manche – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SLALOM ALTA BADIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SLALOM MASCHILE ALTA BADIA
1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
3 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
8 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
12 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
13 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
18 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
21 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
22 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
23 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
24 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
26 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
27 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
31 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
34 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
38 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
39 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
42 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
43 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
44 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
45 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
47 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
48 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
50 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
51 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
52 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
53 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
54 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR Fischer
55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
58 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
59 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic
60 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar
61 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head
62 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon
63 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
64 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
65 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
66 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
67 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
68 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head
69 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head
70 54767 GREBER Jakob 2003 AUT Head
71 6191312 SILVESTRE Paul 2003 FRA Fischer
72 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic
73 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica
74 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head
75 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK Nordica
76 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head