Startlist seconda prova discesa Val Gardena 2025: orario, tv, programma, streaming

Mercoledì 17 dicembre (ore 10.30) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il primo test sulle nevi italiane andato in scena martedì, con lo svizzero Marco Odermatt capace di primeggiare davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger e a Dominik Paris, si tornerà in pista per l’ultima rifinitura prima delle due discese libere (giovedì e venerdì) e del superG di sabato.

In casa Italia andranno seguiti in particolar modo Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. La nutrita pattuglia svizzera è molto accredita con Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney, Justin Murisier, Stefan Rogentin in grande spolvero. L’austriaco Vincent Kricìechmayr, lo sloveno Miha Hrobat, il canadese James Crawford, il norvegese Aleksander Kilde, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle saranno gli altri uomini più accreditati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA VAL GARDENA

Mercoledì 17 dicembre

Ore 10.30 Seconda prova cronometrata discesa libera maschile in Val Gardena – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN

PROGRAMMA PROVA DISCESA VAL GARDENA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVA DISCESA VAL GARDENA

