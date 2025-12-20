Startlist mass start maschile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 21 dicembre (ore 14.45) andrà in scena la mass start di Le Grand Bornand, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Si conclude il lungo fine settimana in Francia con la prima gara stagionale in questa specialità: trenta atleti partiranno insieme, sono previsti 15 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e un paio a terra).

L’Italia vuole sognare in grande con Tommaso Giacomel, chiamato a riscattarsi dopo i tre errori commessi nella sprint e la parziale risalita nell’inseguimento. L’azzurro lancerà il guanto di sfida ai norvegesi Johan-Olav Botn, Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal e ai francesi Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, senza dimenticarsi degli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della mass start maschile di Le Grand Bornand. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MASS START MASCHILE LE GRAND BORNAND

Domenica 21 dicembre

Ore 14.45 Mass start maschile a Le Grand Bornand – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN

PROGRAMMA MASS START LE GRAND BORNAND: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASS START MASCHILE LE GRAND BORNAND

1 BOTN Johan-Olav NOR 1 145

2 PERROT Eric FRA 2 92

3 SAMUELSSON Sebastian SWE 3 95

4 GIACOMEL Tommaso ITA 4 43

5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 5 131

6 LAEGREID Sturla Holm NOR 6 67

7 FILLON MAILLET Quentin FRA 7 48

8 JACQUELIN Emilien FRA 8 140

9 PONSILUOMA Martin SWE 9 86

10 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 10 140

11 HORN Philipp GER 11 6

12 WRIGHT Campbell USA 12 46

13 NAWRATH Philipp GER 13 62

14 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 14 73

15 ULDAL Martin NOR 15

16 STRELOW Justus GER 16 46

17 NELIN Jesper SWE 17 49

18 CLAUDE Fabien FRA 18 49

19 HORNIG Vitezslav CZE 19 63

20 EDER Simon AUT 20 56

21 BURKHALTER Joscha SUI 21 46

22 FREY Isak Leknes NOR 22 5

23 HOFER Lukas ITA 23 19

24 STROLIA Vytautas LTU 24 14

25 GUNKA Jan POL 25 38

26 HIIDENSALO Olli FIN 28 57

27 SEPPALA Tero FIN 32 45

28 LOMBARDOT Oscar FRA 34 32

29 ZOBEL David GER 33 30

30 KRCMAR Michal CZE 29 3