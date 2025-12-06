Startlist gigante Tremblant 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Canada a Tremblant per un weekend dedicato completamente al gigante. Doppio appuntamento tra le porte larghe e si comincia già oggi con la prima gara. Pronostico apertissimo per la vittoria, anche se le due favorite sono la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Julia Scheib, rispettivamente le vincitrici dei giganti di Copper Mountain e Soelden.

Tanti i nomi di coloro che comunque possono lottare per il podio e per la vittoria, come la svedese Sara Hector, l’americana Paula Moltzan, ma anche la norvegese Thea Louise Stjernesund, la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Camille Rast. Fari puntati anche su Mikaela Shiffrin, che deve risalire un po’ la china in gigante, soprattutto dopo la prova opaca di Copper Mountain.

Saranno cinque le azzurre al via. Fari puntati su Asja Zenere (pettorale 21) reduce dal nono posto in Colorado della scorsa settimana e su Sofia Goggia (17), che cerca punti importanti in ottica classifica generale. Al cancelletto di partenza anche Lara Della Mea (24), Giorgia Collomb (27) ed Ilaria Ghisalberti (30), che hanno come obiettivo quello di conquistare la seconda manche e poi il miglior piazzamento possibile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile di Tremblant, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (solo la prima manche; in diretta streaming su Rai Play (solo la seconda manche su Rai Play Sport 1), Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Sabato 6 Dicembre

Ore 17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada) – Rai Sport HD (solo la prima manche)

Ore 20.00 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada) – Rai Play Sport 1 (solo la seconda manche)

GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT 2025: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo la prima manche)

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 (solo la seconda manche), Discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT 2025: LA STARTLIST

1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

8 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

9 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

12 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

16 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

23 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

24 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

25 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

27 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

28 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

33 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

34 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

35 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

36 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

41 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

43 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

44 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

45 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

46 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

47 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

48 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

49 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol

50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer