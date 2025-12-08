Sport in tv oggi (lunedì 8 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 8 dicembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata sicuramente meno ricca a confronto con l’ultimo weekend ma comunque non priva di eventi degni di nota. Oltre al consueto appuntamento notturno con la NFL, ci sarà spazio anche per l’ultimo atto della tappa di Ruka valevole per la Coppa del Mondo di moguls.

Il menù odierno propone anche i posticipi dei campionati nazionali di sport di squadra tra cui Sassuolo-Lazio per la Serie A di calcio femminile e Padova-Monza per la Superlega di volley. Grande attesa per i tre match che chiuderanno il 14° turno della Serie A di calcio maschile Pisa-Parma, Udinese-Genoa e soprattutto in serata un Torino-Milan cruciale in ottica lotta Scudetto.

In evidenza anche i posticipi della Serie A di basket, con Cremona-Varese e la Virtus Bologna che ospita Tortona nel tentativo di vincere e rimanere al comando della classifica insieme a Brescia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 8 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 8 dicembre

2.20 Football americano, NFL: Kansas City Chiefs-Houston Texans – Diretta streaming su DAZN

9.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo: moguls a Ruka – Dalle 15.30 in diretta streaming su discovery+

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Lazio – Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Parma – Diretta streaming su DAZN

17.30 Volley, Superlega: Padova-Monza – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e VBTV

17.30 Basket, Serie A: Cremona-Varese – Diretta streaming su LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Udinese-Genoa – Diretta streaming su DAZN

18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Cielo TV, Sky Go, NOW e LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Osasuna-Levante – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Wolves-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW