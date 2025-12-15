Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 15 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 15 dicembre, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente abbastanza soft dopo la scorpacciata dell’ultimo weekend. Sono pochi infatti gli eventi di rilievo in programma, con tanto calcio ed una sola disciplina olimpica invernale di scena. Stiamo parlando dello sci freestyle, con Arosa che si appresta ad ospitare la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di skicross.
Il programma entrerà nel vivo stasera con le qualificazioni, mentre la fase finale della gara individuale si terrà domani dopo il doppio appuntamento della tappa inaugurale in Val Thorens che ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia. Simone Deromedis ha iniziato la stagione olimpica con un primo ed un secondo posto, portandosi subito in vetta alla classifica generale del circuito maggiore.
Il menù odierno prevede anche la quinta giornata dei Mondiali di freccette ed i posticipi di alcuni campionati nazionali di calcio, tra cui Roma-Como per la Serie A. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 15 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 15 dicembre
2.20 Football americano, NFL: Dallas Cowboys-Minnesota Vikings – Diretta streaming su DAZN
13.30 Freccette, Mondiali: quinta giornata, sessione pomeridiana – Diretta streaming su DAZN
18.55 Sci freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni skicross ad Arosa – Nessuna copertura tv e streaming
20.00 Freccette, Mondiali: quinta giornata, sessione serale – Diretta streaming su DAZN
20.30 Calcio, Serie C: Foggia-Monopoli – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport 255; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Crotone-Casarano – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Arezzo-Pineto – Diretta tv su Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Ravenna – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Serie A: Roma-Como – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Liga: Vallecano-Betis – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Manchester United-Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW