Speed skating, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il possibile contingente

Le prime quattro tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating sono state utili per stilare le classifiche a punti e per tempi che definiranno il numero di pass per ciascuna specialità prevista dal programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’assegnazione da parte dell’ISU delle quote olimpiche non è stata ancora ufficializzata, e la comunicazione dovrebbe arrivare entro venerdì 19 dicembre, ma si può provare a fare una prima ipotesi sulle quote assegnate all’Italia in ciascuna specialità ed il numero totale di atleti convocabili.

Nel settore maschile l’Italia dovrebbe essere rappresentata in tutte le specialità: sui 500 una quota dovrebbe arrivare grazie a Jeffrey Rosanelli, presente tra le riserve della classifica per tempi, mentre sia sui 1000 che sui 1500 Daniele Di Stefano è qualificato nella graduatoria a punti.

Contingente massimo per l’Italia sui 5000 (3) e sui 10000 (2), con Davide Ghiotto e Michele Malfatti che, rientrando tra i primi 9 della classifica a punti delle lunghe distanze, staccano il pass per entrambe le specialità, mentre Riccardo Lorello trova lo slot sui 5000 grazie alla graduatoria per tempi.

L’Italia ottiene il pass per il team pursuit grazie alla classifica a punti, mentre nella mass start è assicurata una sola quota olimpica grazie ad Andrea Giovannini, ma Daniele Di Stefano, essendo inserito tra le riserve, potrebbe partire comunque in questa gara essendo qualificato in almeno un’altra specialità.

Nel comparto femminile il bottino è più magro per l’Italia, che non riesce a qualificare il team pursuit ed avrà una sola atleta in gara nelle specialità individuali: nei 500 ce la fa tramite la classifica a punti Serena Pergher, mentre nei 1000 dovrebbe rientrare tra le qualificate Maybritt Vigl, presente tra le riserve della classifica per tempi.

Per il resto l’Italia sarà presente sui 1500, sui 3000, sui 5000 e nella mass start grazie a Francesca Lollobrigida, che rientra tra le qualificate tramite la classifica a punti, ed essendo tra le prime 9 della graduatoria riservate alle lunghe distanze ottiene anche la quota per la gara più lunga.

L’Italia, dunque, virtualmente avrebbe guadagnato 8 quote olimpiche tra gli uomini e 6 tra le donne con 6 atleti diversi nel settore maschile e 3 nel comparto femminile: per questo motivo nel complesso gli azzurri dovrebbero poter schierare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 un totale di 9 atleti nello speed skating.