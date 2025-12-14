Speed skating, Jordan Stolz one-man show ad Hamar: cinque vittorie su cinque gare e 4 ori potenziali per Milano Cortina 2026

C’è da rimanere senza fiato. Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia) la classe dello statunitense Jordan Stolz si è espressa in tutta la sua unicità. L’anello di ghiaccio scandinavo è stato teatro di qualcosa che, forse, il pattinatore statunitense potrà narrare in futuro ai propri nipotini. Il riferimento è alle cinque vittorie in tutte le gare nelle quali è stato impegnato l’atleta degli States.

Nel primo giorno ha stabilito il nuovo record della pista nei 500 metri col crono di 33″97, replicando la medesima prestazione nei 1500 metri, imponendosi in 1’44″16. Nel day-2, altra affermazione e altro primato sul ghiaccio norvegese, visto l’1’07″63 con cui Stolz ha fatto suoi i 1000 metri, l’unico a infrangere la barriera dell’1’08”.

A chiudere il cerchio, quest’oggi lo statunitense ha svettato nella seconda serie dei 500 metri in 34″14, stesso crono del polacco Damian Zurek, e per la prima volta in carriera si è portato a casa la Mass Start, una gara in cui Andrea Giovannini è campione del mondo in carica ed è giunto terzo.

Tenuto conto dell’eccezionale eclettismo di Stolz, pensare che l’americano possa puntare a quattro titoli olimpici (500, 1000, 1500 metri e Mass Start) non è affatto una suggestione, per la dimostrazione di forza messa in mostra in questa tappa del massimo circuito internazionale.