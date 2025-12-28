Speed skating, i pass conquistati dall’Italia per gli Europei su singole distanze

Gli Europei 2026 su singole distanze di speed skating andranno in scena a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio: sono state rilasciate le classifiche finali per punti e per tempi che hanno definito il numero di pass conquistati da ciascuna Nazione.

Nella rassegna continentale saranno assegnati 14 titoli, dei quali 12 in specialità olimpiche (non ci saranno 10000 uomini e 5000 donne) e due non olimpiche (le team sprint): l’Italia risulta qualificata in 11 gare, ovvero tutte le specialità olimpiche previste nella manifestazione ad eccezione del team pursuit femminile.

Contingente massimo per l’Italia nei 5000 e nei 1000 maschili, nei 500 femminili, distanze dove sono previste tre quote, e nelle mass start, dove però possono essere schierati al massimo due atleti per Nazione. Due pass nei 500 maschili e nei 1000, nei 1500 e nei 3000 femminili, un solo pass nei 1500 maschili. Qualificato, infine, anche il team pursuit maschile.

TUTTI I PASS CONQUISTATI DALL’ITALIA

500 maschili: Jeffrey Rosanelli e David Bosa

1000 maschili: Daniele Di Stefano, David Bosa, Alessio Trentini

1500 maschili: Daniele Di Stefano (Francesco Betti 1a riserva, Riccardo Lorello 5a riserva)

5000 maschili: Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Riccardo Lorello

Mass start maschile: Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

Team pursuit maschile: Italia

Team sprint maschile: non qualificata

500 femminili: Serena Pergher, Maybritt Vigl, Giorgia Aiello

1000 femminili: Maybritt Vigl, Serena Pergher

1500 femminili: Francesca Lollobrigida, Linda Rossi (Emily Tormen 5a riserva)

3000 femminili: Francesca Lollobrigida, Linda Rossi (Alice Marletti 6a riserva)

Mass start femminile: Francesca Lollobrigida, Linda Rossi

Team pursuit femminile: non qualificata (Italia 2a riserva)

Team sprint femminile: non qualificata