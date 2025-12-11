Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Hamar: due assenti tra gli azzurri

Si tireranno le somme per quanto concerne la qualificazione olimpica nello speed skating al termine della quarta tappa di Coppa del Mondo, in programma da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, all’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia: l’Italia sarà al via delle gare con 14 atleti.

Confermata la selezione in pista ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, nella tappa precedente: tra le donne saranno al via Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), Laura Lorenzato (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).

Tra gli uomini scenderanno in pista Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle).

Il direttore delle squadre nazionali, Maurizio Marchetto, ha affermato al sito federale: “Nelle gare di Hamar sarà importante dare il massimo nell’ottica della qualificazione olimpica. Miriamo ad entrare nelle posizioni valide del ranking laddove ora siamo fuori e, al contempo, a difendere i posti detenuti al momento. Purtroppo, in stagione siamo incappati in alcuni episodi avversi, ai quali non eravamo abituati, però la forma e la condizione degli atleti sono buone“.

In Norvegia ci saranno due indisponibili tra gli azzurri: “Resto convinto della bontà del lavoro intrapreso e sono fiducioso in merito alla possibilità di togliersi soddisfazioni importanti. Servirà gestire le gare con intelligenza, distribuendo al meglio le energie e leggendo puntualmente le diverse fasi della competizione. Di nuovo, non potremo contare su David Bosa ed Alessio Trentini, però il resto del gruppo è pronto e motivato a fare bene sul ghiaccio norvegese“.