Speed skating, i convocati dell’Italia per Heerenveen e Hamar. 14 azzurri inseguono i pass olimpici

Dopo un solo weekend di pausa la Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating si trasferisce in Europa per affrontare la terza e la quarta tappa della stagione rispettivamente a Heerenveen (5-7 dicembre) e Hamar (12-14 dicembre). Nei Paesi Bassi ed in Norvegia andranno in scena gli ultimi due appuntamenti valevoli per i ranking di qualificazione olimpica verso Milano Cortina 2026, mentre l’evento conclusivo del circuito maggiore si terrà poi a gennaio sul ghiaccio tedesco di Inzell.

Ambizioni importanti per la nazionale italiana della pista lunga, che spera di cambiare marcia nell’imminente back-to-back europeo dopo aver raccolto meno del previsto nel corso della tournée nordamericana tra Salt Lake City e Calgary. Il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto ha convocato 14 atleti per le prossime due tappe di World Cup, dovendo fare i conti anche con un paio di defezioni per infortunio.

Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Jeffrey Rosanelli saranno i rappresentanti dell’Italia nel settore maschile, mentre in campo femminile vedremo in azione Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Serena Pergher, Linda Rossi, Emily Tormen e Maybritt Vigl.

Spicca l’assenza di Arianna Fontana, dopo la fugace apparizione in Canada al rientro dall’infortunio e prima di tornare a gareggiare nel World Tour di short track, mentre sono fuori causa per problemi fisici gli sprinter David Bosa e Alessio Trentini.