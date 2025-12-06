Speed Skating
Speed skating, due vittorie per gli azzurrini a Collalbo in Coppa del Mondo junior
Si apre la seconda tappa della Coppa del Mondo junior 2025-2026 di speed skating: a Collalbo, in Italia, gli azzurrini nella prima giornata di gare colgono due vittorie (1000 femminili e 3000 maschili) e quattro podi complessivi (ai successi si aggiungono un secondo posto nei 3000 femminili ed un terzo nella staffetta mista), tutti nella categoria neo-senior.
Nei 1000 metri neo-senior femminili arriva il successo di Giorgia Aiello in 1:19.41, con l’azzurra che mette in fila due kazake: piazza d’onore per Darja Vazhenina, seconda in 1:19.61, a 0.20, gradino più basso del podio per Alina Dauranova, terza in 1:20.26, a 0.85.
Nei 3000 metri neo-senior maschili si registra l’affermazione di Manuel De Carli, che si impone in 3:49.70, andando a precedere il norvegese Filip Møller Nordal, secondo in 3:50.76, a 1.06, ed il tedesco Luca Matteo Stibenz, terzo in 3:51.56, a 1.86.
Nei 3000 metri neo-senior femminili centra la piazza d’onore Giulia Presti, seconda in 4:16.71, a 3.35 dalla vincitrice, la tedesca Ashley Völker, che si impone in 4:13.36, mentre sale sul terzo gradino del podio un’altra teutonica, Melissa Schaefer, terza in 4:17.10, a 3.74.
Nella staffetta mista neo-senior la vittoria va alla Germania (Nguyen/Schaefer), prima in 3:07.51, che si impone davanti alla Cechia (Podlipský/Kainová), seconda in 3:08.36, a 0.85, che beffa per una questione di millesimi l’Italia, terza con Mattia Bernabè e Giulia Presti, pur con lo stesso tempo al centesimo.