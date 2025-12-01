Speed Skating
Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025: programma, orari, tv, streaming
Dal 5 al 7 dicembre sull’anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi, andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia si vorrà rispondere presente per salire di condizione nel percorso di qualificazione olimpica che porta ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.
Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, vedremo quali saranno i risultati.
Attese anche su Andrea Giovannini, capace di regalare all’Italia la prima vittoria nel massimo circuito di quest’anno nella Mass Start. La gara con partenza di massa, che ha visto l’atleta di Baselga di Pinè conquistare l’oro iridato nella stagione scorsa sarà quindi tra quelle col circoletto rosso.
La terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating andrà in scena dal 5 al 7 dicembre sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi). La copertura streaming sarà garantita sul canale Youtube Skating ISU e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HEERENVEEN 2025
Venerdì 5 dicembre 2025
14:15 — Divisione B
18:55 — Divisione A
5000 m — Donne
1500 m — Uomini
1000 m — Donne
5000 m — Donne
1500 m — Uomini
1000 m — Donne
Sabato 6 dicembre 2025
08:45 — Divisione B
14:15 — Divisione A
10.000 m — Uomini
1500 m — Donne
1000 m — Uomini
10.000 m — Uomini
1500 m — Donne
1000 m — Uomini
Domenica 7 dicembre 2025
11:10 — Divisione B
14:15 — Divisione A
500 m — Donne
500 m — Uomini
Mass Start — Donne
Mass Start — Uomini
500 m — Donne
500 m — Uomini
Mass Start — Donne
Mass Start — Uomini
Team Sprint — Donne
Team Sprint — Uomini
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HEERENVEEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube ISU
Diretta testuale: OA Sport