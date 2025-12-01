Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 5 al 7 dicembre sull’anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi, andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia si vorrà rispondere presente per salire di condizione nel percorso di qualificazione olimpica che porta ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, vedremo quali saranno i risultati.

Attese anche su Andrea Giovannini, capace di regalare all’Italia la prima vittoria nel massimo circuito di quest’anno nella Mass Start. La gara con partenza di massa, che ha visto l’atleta di Baselga di Pinè conquistare l’oro iridato nella stagione scorsa sarà quindi tra quelle col circoletto rosso.

La terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating andrà in scena dal 5 al 7 dicembre sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi). La copertura streaming sarà garantita sul canale Youtube Skating ISU e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HEERENVEEN 2025

Venerdì 5 dicembre 2025

14:15 — Divisione B

18:55 — Divisione A

5000 m — Donne

1500 m — Uomini

1000 m — Donne

5000 m — Donne

1500 m — Uomini

1000 m — Donne

Sabato 6 dicembre 2025

08:45 — Divisione B

14:15 — Divisione A

10.000 m — Uomini

1500 m — Donne

1000 m — Uomini

10.000 m — Uomini

1500 m — Donne

1000 m — Uomini

Domenica 7 dicembre 2025

11:10 — Divisione B

14:15 — Divisione A

500 m — Donne

500 m — Uomini

Mass Start — Donne

Mass Start — Uomini

500 m — Donne

500 m — Uomini

Mass Start — Donne

Mass Start — Uomini

Team Sprint — Donne

Team Sprint — Uomini

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HEERENVEEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta testuale: OA Sport