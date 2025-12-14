Speed skating, Andrea Giovannini artiglia il podio nella mass start ad Hamar. Stolz davanti a tutti

Italia in evidenza nell’ultima giornata di gare della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo, Andrea Giovannini era tra gli osservati speciali della mass start, specialità che richiede non solo una grande preparazione fisica, ma anche lucidità e capacità di cogliere il momento in cui fare la differenza.

Dopo aver vinto in questa stagione a Calgary (Canada), il trentino è riuscito a salire nuovamente sul podio in terra norvegese, in una località in cui nell’annata passata si era laureato campione del mondo di questa particolare prova, nell’ambito della rassegna iridata su singole distanze.

Giovannini è giunto terzo nella gara in cui l’americano Jordan Stolz ha fatto vedere le sue straordinarie qualità di pattinatore. Vittorioso nei 500, 1000 e nei 1500 metri in questa tappa del massimo circuito internazionale, lo statunitense ha conquistato il successo anche in questo format, candidandosi a un ruolo di primattore nei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Partendo a un giro dalla conclusione, Stolz è riuscito a crearsi quel margine che il resto della concorrenza non è stato in grado di recuperare. Nello sprint finale, bravo Giovannini a rimontare nei confronti dell’olandese Jorrit Bergsma (4°), anche un po’ danneggiato da un rivale, e dello svizzero Livo Wenger (5°), conquistando il terzo gradino del podio alle spalle dell’americano e del belga Bart Swings.

Con questo risultato, il 32enne nostrano è secondo nella classifica di Coppa del Mondo di specialità con 175 punti, in scia a Bergsma che guida con 197. Immediatamente alle spalle dell’azzurro c’è Swings con 171. Per il classe ’93 di Baselga di Pinè è il 15° podio individuale in Coppa del Mondo, in terza posizione nella graduatoria maschile all-time dietro a Enrico Fabris (23) e a Davide Ghiotto (19).