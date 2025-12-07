Speed Skating
Speed skating, a Collalbo altri due successi degli azzurrini nella Coppa del Mondo junior
A Collalbo, in Italia, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo junior 2025-2026 di speed skating: nella seconda ed ultima giornata di gare gli azzurrini portano a casa altri due successi e cinque podi complessivi, tutti nella categoria neo-senior.
Nei 1500 metri femminili neo-senior arriva la doppietta dell’Italia, con la vittoria di Alice Marletti in 2:01.56 davanti a Giorgia Aiello, seconda in 2:02.87, a 1.31, mentre completa il podio la tedesca Ashley Völker, terza in 2:03.44, a 1.88.
Nella mass start maschile neo-senior (14 giri) affermazione di Manuel De Carli, che vince la volata finale in 7:03.06, battendo il kazako Abylaikhan Kaiyrgazy, secondo in 7:03.16, ed il teutonico Tomy Nguyen, terzo in 7:03.26.
Nella mass start femminile neo-senior (10 giri) centra la piazza d’onore Giulia Presti, seconda in 5:30.09, bruciata per 0.03 dalla tedesca Julia Geutner, vincitrice in 5:30.06, mentre è terza l’altra teutonica Ashley Völker in 5:30.32.
Nei 500 metri maschili neo-senior seconda posizione di Mattia Bernabè con il crono di 36.19, a 0.59 dal vincitore odierno, il sudcoreano Lee Byeong-Hun, al successo in 35.60, mentre completa il podio il magiaro János Sipos, terzo in 36.34, a 0.74.
Nei 500 metri femminili neo-senior gradino più basso del podio per Giorgia Aiello, che giunge terza con il tempo di 39.81, a 0.08 dalle kazake Alina Dauranova ed Inessa Shumekova, prime a pari merito con lo stesso crono al millesimo in 39.739.