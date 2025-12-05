Sorteggio gironi Mondiali calcio 2026: l’Italia (se ci fosse) ritroverebbe la Svizzera, c’è Brasile-Marocco!

L’Italia dovrà affrontare i play-off per l’accesso ai Mondiali 2026 di calcio, giocando il primo match in casa contro l’Irlanda del Nord e poi il secondo in casa di una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ma in caso di qualificazione gli azzurri disputeranno il Girone B con Canada, Svizzera e Qatar.

Questo l’esito del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali, che si giocheranno nel 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada: poteva andare decisamente peggio agli azzurri, che erano inseriti in quarta fascia come tutte le formazioni che dovranno disputare i play-off.

Negli altri raggruppamenti spiccano nel Gruppo C Brasile-Marocco e nel Girone D Germania-Ecuador. I Paesi Bassi giocheranno nel Gruppo E con il Giappone, mentre promette spettacolo il Girone H con Spagna ed Uruguay. La Francia affronterà la Norvegia nel Gruppo I, infine Inghilterra e Croazia si sfideranno nel Gruppo L.

SORTEGGIO GIRONI MONDIALI CALCIO 2026

GRUPPO A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, vincente Danimarca / Macedonia del Nord / Cechia / Irlanda.

GRUPPO B: Canada, Svizzera, Qatar, vincente Italia / Irlanda del Nord / Galles / Bosnia Erzegovina.

GRUPPO C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D: Stati Uniti, Australia, Paraguay, vincente Turchia / Romania / Slovacchia / Kosovo.

GRUPPO E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao.

GRUPPO F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, vincente Ucraina / Svezia / Polonia / Albania.

GRUPPO G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I: Francia, Senegal, Norvegia, vincente Bolivia / Suriname / Iraq.

GRUPPO J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania,

GRUPPO K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, vincente Nuova Caledonia / Giamaica / Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.