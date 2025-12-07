SONTUOSO ALEX VINATZER! Rimonta pazzesca e podio nel gigante di Beaver Creek: Odermatt vince di un soffio!

Marco Odermatt si è aggiudicato il gigante di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, ma Alex Vinatzer lo ha messo davvero sotto pressione. Sulla celebre pista denominata “Birds of Prey”, infatti, l’azzurro ha disputato la sua migliore gara della carriera tra le porte larghe, sfiorando addirittura lo sgambetto a “sua maestà” Marco Odermatt. Lo svizzero ha centrato la quarta vittoria della sua stagione, la numero 49 in carriera in Coppa del Mondo.

A questo punto la classifica generale vede al comando lo stesso Marco Odermatt con 445 punti con 218 lunghezze di margine su Vincent Kriechmayr, mentre è terzo a 227 Henrik Kristoffersen. Per quanto riguarda la graduatoria di specialità al comando a braccetto troviamo il fuoriclasse elvetico e Stefan Brennsteiner con 200 punti contro i 176 di Henrik Kristoffersen ed i 157 di Alex Vinatzer.

La gara sulle nevi del Colorado ha visto il successo di Marco Odermatt con il tempo complessivo di 2:20.59 (miglior tempo nella prima manche in 1:08.80 e 1:11.79 nella seconda, nella quale ha commesso diversi errori) con un margine di vantaggio di appena 23 centesimi su un solido Alex Vinatzer, al quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, ma il primo tra le porte larghe, capace di rimontare ben 8 posizioni nella seconda manche. L’azzurro ha disputato una discesa conclusiva davvero eccellente, lasciando andare gli sci in ogni momento, dando la sensazione di avere costruito una fiducia davvero notevole in questa specialità. Completa il podio il norvegese Henrik Kristoffersen a 34 centesimi.

Quarta posizione per l’austriaco Stefan Brennsteiner a 41 centesimi dalla vetta, quinta per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 49 dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche. Si ferma in sesta posizione lo statunitense River Radamus a 60 centesimi, dopo aver recuperato ben 12 posizioni nella seconda parte di gara. Chiude al settimo posto il norvegese Atle Lie McGrath a 62 centesimi, quindi ottavo il francese Thibaut Favrot a 75, nono lo svizzero Loic Meillard a 84, mentre completa la top10 l’austriaco Lukas Fuerstein a 89. Più lontani gli altri italiani. 20a posizione per Giovanni Borsotti a 1.57 dalla vetta, quindi 25° Filippo Della Vite a 1.80.