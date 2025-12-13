Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, Sergio Massida e Noemi Fillippazzo svettano nel day-1 degli Italiani 2025
Va in archivio la prima giornata di competizioni al Centro Sportivo Olimpico Esercito di Roma, impianto teatro questo fine settimana dei Campionati Italiani 2025 di sollevamento pesi. Un day-1 molto ricco quello appena concluso, contrassegnato da belle performance anche da parte dei big.
Il grande mattatore della mattinata è stato Sergio Massida, trionfatore nella categoria -65 kg maschile con il totale di 282 kg dopo aver alzato 130 kg nello strappo e 152 kg nello slancio. Buona prova anche per Claudio Scarantino, secondo con 250 kg (120 kg+140 kg) precedendo Ludovico Schiffino, terzo con 227 kg (100 kg+127 kg). Nella -60 kg trionfo invece per Ettore Antonio Pilato, dominatore in entrambi i segmenti con 247 kg (113 kg+134 kg) tenendo a debita distanza Christian Di Maria, secondo con 215 kg (100 kg+115 kg) e Massimiliano Rubino, terzo con 204 kg (91 kg+113 kg).
Bel successo poi nella categoria -48 kg femminile con Eleni Battistetti, Regina d’Italia con 148 kg (67 kg+81 kg) davanti ad Angela Mulas, seconda con 138 kg (62 kg+ 76 kg), ed a Chiara Marchiori, terza con 127 kg (52 kg+75 kg). Buona vittoria poi di Martina Bomben nella -53 kg femminile, con l’atleta dell’Esercito capace di tirare su complessivamente 180 kg (80 kg+ 100 kg). Seconda quindi Sara Agostinelli con 167 kg (77 kg+90 kg), terza Chiara Arrighini con 156 kg (70 kg+86 kg).
Situazione ben definita anche nella prova dedicata alla -71 kg maschile vinta da Manuel Mannironi, capace di totalizzare 283 kg (127 kg+156 kg) distanziando Loris Sposo, al posto d’onore con 269 kg (118 kg+151 kg), una sola lunghezza i più di Filippo Guadagnini, terzo con 268 kg (123 kg+145 kg). Nella -79 kg trionfo per Salvatore Esposito. Il pesista in forza alle Fiamme Rosse è stato l’unico del lotto a scavalcare la misura di 320 kg (140 kg+180 kg). Secondo poi Fabio Suliani con 292 kg (137 kg+155 kg), gradino più basso per Cristian Pitarresi con 277 kg (124 kg+153 kg).
Standing ovation inoltre per Noemi Filippazzo che, nella categoria -58 kg ha segnato il nuovo record italiano nel totale raggiungendo 212 kg (97 kg+115 kg) scavando un solco profondo su Giorgia Russo, seconda con 167 kg (75 kg+92 kg) precedendo Chiara Cristofori, terza con 164 kg. Da menzionare inoltre Martina Chiacchio, vincitrice della categoria 214 kg (97 kg+ 117 kg). Sul podio anche Greta De Riso, seconda con 201 kg (88 kg+ 113 kg) e Lucrezia Magistris, terza con 197 kg (90 kg+107 kg).