Sollevamento pesi: Dal Bò, Miserendino e Toko Kegne brillano agli Italiani 2025

Si sono conclusi nel segno dei big i Campionati Italiani 2025 di sollevamento pesi, rassegna andata in scena questa settimana a Rona, precisamente presso il Centro Sportivo Olimpico Esercito. Nel secondo giorno di competizioni infatti i fari si sono puntati sui big della Nazionale azzurra, tutti vincitori.

Nella categoria -77 kg ad esempio a spuntarla è stata Giulia Miserendino, uscita vittoriosa per una sola misura con il totale di 215 kg, trovata con il secondo strappo del lotto (98 kg) ed il miglior slancio (117 kg). Al posto d’onore si è invece accomodata Carlotta Brunelli, vincitrice del segmento di strappo con 100 kg ma più indietro rispetto alla prima della classe nell’altra prova, dove ha tirato su 114 kg per il totale di 214 kg. Decisamente più staccata invece Fabiana Scotto di Uccio, terza con 201 kg (88 kg+ 113 kg). Nella -69 kg trionfo invece per Chiara Piccinno, capace di sollevare complessivamente 202 kg (94 kg+ 108 kg) precedendo Lavinia Magistris, seconda con 194 kg (89 kg+105 kg), e Carlotta Fiori, terza con 185 kg (84 kg+ 101 kg).

Gara senza storie poi quella riservata alla 110 kg maschile, contrassegnata dal successo in scioltezza di Simone Karol Abati, leader con 321 kg (150 kg+171 kg) con un solco profondo su Giovanni Massaro, secondo con 296 kg (131 kg+ 165 kg), e su Michele Piazza, terzo con 296 kg (129 kg+167 kg). Vittorio Cabras si è invece imposto nella 110 kg+ arrivando alla misura totale di 311 kg (131 kg+ 180 kg) tenendo a distanza Maurizio Innocenti, secondo con 278 kg (128 kg+150 kg), e Luca Michele Sergi, terzo con 265 kg (119 kg+146 kg).

Brilla poi Genna Romoda Toko Kegne, vincitrice della -86 kg femminile con 2121 kg (96 kg+ 125 kg). Seconda invece Francesco Ponti con 212 kg (87 kg+ 125 kg), mentre il terzo posto è stato ottenuto da Alessia Di Giuseppe con 195 kg (85 kg+110 kg). Tutto facile infine per Sara Dal Bò, Regina d’Italia nella +86 kg con il totale di 220 kg (95 kg+125 kg) davanti ad Irene Scarpisi con 182 kg (78 kg+104 kg) e a Gabriella Battaglia, terza con 180 kg (77 kg+ 103 kg).