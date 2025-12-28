Softball, le convocate dell’Italia per il raduno in Messico: 22 azzurre al lavoro

La Nazionale italiana di softball sarà impegnata in un lungo raduno in Messico, che inizierà il 7 gennaio e si concluderà il 21, nel quale le azzurre disputeranno ben 6 amichevoli. Nei primi 4 incontri l’Italia affronterà a Leon le Bravas, mentre nelle ultime due sfide le azzurre se la vedranno con a Città del Messico con le Diablos Rojos Feminil.

Sono 22 le atlete convocate dall’head coach Craig Montvidas, mentre assieme al capo allenatore lo staff tecnico sarà composto anche dalla pitching coach Greta Cecchetti, dalle coach Maristella Perizzolo e Loredana Auletta, dal mental coach Rafael Colon, dagli strenght & conditioning coach Alessandro Muccino e Chiara Ambrosi, dal medico Alessandro Buttà, dal fisioterapista Stefano Frassine, e dalla team executive Elena Signorile.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Mckenzie Catherine Barbara 1B L R 20/09/2001 Saronno Softball Baseball

Anita Bartoli SS R R 19/05/2004 Saronno Softball Baseball

Laura Bigatton P L R 02/05/1997 Bollate Softball 1969

Ilaria Cacciamani P R R 18/03/1994 Softball Club Forlì/El Aguila de Veracruz

Elisa Cecchetti C R R 21/08/1995 Bollate Softball 1969/Diablos Rojos de Ciudad de Mexico

Isabella Dayton OF L L 01/06/2001 AUSL Bandits

Felicia Di Pancrazio OF L L 27/09/2006 Pianoro Softball

Sofia Fabbian OF R R 28/03/2000 Thunders & Dragons Softball Baseball Castellana

Marta Gasparotto C R R 26/11/1996 Softball Club Forlì/Las Bravas de Leon

Giulia Metaxia Koutsoyanopulos UTL R L 04/01/2002 Orlando Monarchs/Naranjeros de Hermosillo

Alexia Lacatena P R R 21/10/2002 Softball Club Forlì

Giulia Longhi 3B R R 17/01/1993 Bollate Softball 1969/Las Bravas de Leon

Delia Manera IF R R 14/06/2005 Bollate Softball 1969

Alice Nicolini P R L 02/08/1995 Bollate Softball 1969

Erika Piancastelli OF R R 20/06/1996 Giovanile Collecchio Softball/AUSL Volts/El Aguila de Veracruz

Lucia Polini C R R 10/03/2007 Bollate Softball 1969

Alessandra Rotondo 2B L R 04/02/2000 Saronno Softball e Baseball

Chiara Rusconi P L L 16/11/2001 Caronno Softball

Melany Sheldon SS R R 22/04/1997 Caronno Softball

Christina Clara Toniolo P R R 14/06/2001 Saronno Softball e Baseball

Julianna Marie Verni P R R 30/04/2004 Softball Club Forlì

Laura Vigna OF L L 24/01/1999 Softball Club Forlì