Softball: il calendario della Serie A1 2026. Dalla prima giornata alle Italian Softball Series e la Coppa Italia

La FIBS, tramite il Comitato Organizzatore Gare, ha reso noto il calendario della stagione 2026 del softball italiano pubblicando l’agenda relativa alla Serie A1 e alla Coppa Italia, con lo start previsto per il massimo Campionato Italiano nel fine settimana fra il 28 e il 29 marzo.

Saranno 10 le squadre partecipanti al torneo, con la Quick Mill Bollate impegnata nella difesa del titolo tricolore, in una rassegna che vedrà al via anche la Lacomes New Bollate, formazione debuttante in A1. Oltre a queste due compagini, nella Serie A1 di softball 2026 vi saranno: Inox Team Saronno, Thunders Castellana, Macerata, Italposa Forlì, Bertazzoni Collecchio, Itas Mutua Rovigo, Mia Office Blue Girls Bologna e Rheavendors Caronno.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO

Le date

Come riporta la FIBS, le gare dell’ultima giornata della regular season si disputeranno nel fine settimana del 15 e 16 agosto.

I weekend di gara: 28-29 marzo, 4-5-6 aprile (si tratta dell weekend pasquale), 11-12 aprile, 18-19 aprile, 25-25 aprile, 2-3 maggio, 9-10 maggio, 16-17 maggio, 23-24 maggio, 30-31 maggio, 6-7 giugno, 13-14 giugno, 27-28 giugno, 4-5 luglio, 11-12 luglio, 18-19 luglio, 1-2 agosto, 8-9 agosto, 15-16 agosto.

Le date previste per gli eventuali recuperi sono l’1 maggio, il 20-21 giugno (recuperi pausa Nazionale Elite), 25-26 luglio (recuperi pausa Europeo Under 22), 25 agosto.

La formula

Al termine della regular season, le squadre classificate ai primi quattro posti accederanno ai play-off. La 9a e la 10a classificata invece disputeranno i play-out, solo nel caso che tra le due squadre ci siano 3 o meno gare di differenza, nei ruolini personali. Nell’eventuale play-out, la squadra perdente retrocederà nella Serie A2 softball 2027.

In caso di parità al termine della Regular Season, per definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.

Semifinali

Si disputeranno giocando una serie al meglio di 5 gare. Questi gli abbinamenti:

Semifinale A – 1^ classificata contro 4^ classificata

Semifinale B – 2^ classificata contro 3^ classificata

Le due partite del primo turno di gare (5 o 6 settembre 2026) si disputeranno in casa delle squadre terze e quarte classificate nella regular season. Le tre partite del secondo turno (12 settembre gara -3, eventuale gara -4 in data 12 o 13 settembre, eventuale gara -5 il 13 settembre) si disputeranno a campo invertito rispetto al primo turno.

Italian Softball Series

La finale tricolore si disputerà con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare, tra le due squadre vincenti le semifinali e termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie.

Le due partite del primo turno di gare (19 o 20 settembre) si disputeranno in casa della peggio classificata in regular season. Le tre partite del secondo turno di gare (gara -3 26 settembre, eventuale gara -4 26 o 27 settembre, eventuale gara -5 domenica 27 settembre) si disputeranno a campo invertito rispetto al primo turno.

Play-out

I play-out si disputano tra la 9a e la 10a classificata solo nel caso che tra le due squadre ci siano 3 o meno gare di differenza. Si disputa una serie al meglio di 5 gare.

Le partite del primo turno di gare (29 o 30 agosto 2026) si svolgeranno in casa della squadra decima classificata; le partite del secondo turno di gare (gara -3 5 settembre, eventuale gara -4 il 5 o 6 settembre, eventuale gara -5 il 6 settembre) si disputeranno a campo invertito rispetto al primo turno. Al termine della serie di Play-out: la squadra perdente retrocede alla Serie A2 Softball 2027.

Coppa Italia Serie A1 2026

Alla Final Four di Coppa Italia A1 2026 partecipano le prime 4 classificate della regular season con la classifica avulsa che tiene conto della sola gara prevista con lanciatrice AFI.

Per la Coppa Italia A1 valgono le norme previste per lo svolgimento della Regular Season A1, e servirà a determinare la partecipazione alla European Cup Winners Cup Women 2027 secondo le modalità che verranno rese note dopo la disputa delle competizioni europee. La semifinale sarà riservata alle lanciatrici AFI, la finale sarà libera.

Le semifinali si giocano secondo i seguenti incroci:

Semifinale 1 – 1^ classificata contro 4^ classificata (classifica regular season solo con lanciatrici AFI)

Semifinale 2 – 2^ classificata contro 3^ classificata (classifica regular season solo con lanciatrici AFI)

Tutte le gare si terranno sabato 29 agosto 2026. La Final Four si disputa sul campo della prima classificata della regular season (nelle partite con lanciatrici AFI), se illuminato, tra le squadre partecipanti alla Final Four. Nel caso il campo della prima classificata della regular season (nelle partite con lanciatrici AFI) non sia illuminato, si giocherà sul campo della seconda classificata, se illuminato, e così via fino ad avere un campo illuminato su cui disputare la Final Four.